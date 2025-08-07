Відео
За трьох фігурантів у справі Кузнєцова внесли заставу — яка сума

За трьох фігурантів у справі Кузнєцова внесли заставу — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 18:34
Справа Кузнєцова — за Сергія Гайдая внесли заставу
Народний депутат Олексій Кузнєцов. Фото: facebook/Olexiy.Kuznetsov

За ексглаву Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая та ще двох фігурантів у справі народного депутата Олексія Кузнєцова внесли заставу. Усі троє мали вийти з-під варти, але суд наклав на них низку обмежень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram 7 серпня. 

Читайте також:

Застава за трьох фігурантів справи Кузнєцова

Новіков розповів, що на рахунок ВАКС надійшло 10 млн грн за ексглаву Мукачівської РДА Сергія Гайдая, а також по 2 млн грн за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову і командира частини Нацгвардії Василя Мишанського.

"Усі троє мали вийти з-під варти. Суд поклав на них обмеження: не покидати визначені міста, не контактувати з фігурантами справи, здати паспорти та носити електронний браслет", — повідомив журналіст. 

Справа Олексія Кузнєцова
Скриншот допису Олега Новікова

У чому підозрюють Гайдая та Кузнєцова

Зазначимо, 2 серпня НАБУ заявило, що викрили злочинну групу, яку створили нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов та ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За даними Бюро, вони організовували закупку дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБів) для Нацгвардії за завищеними цінами й привласнили собі понад 4 мільйони гривень — 30% від суми контрактів.

Водночас захисники Кузнєцова й Гайдая вважають підозру необґрунтованою і називають її "суцільною провокацією". Так, вже 4 серпня Вищий антикорупційний суд заарештував обох підозрюваних з можливістю вийти під заставу у 8 та 10 мільйонів гривень.

Крім того, підозри в межах справи оголосили командиру військової частини Національної гвардії, бенефіціарному власнику та директорці підприємства-виробника БпЛА.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжні заходи Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку.

Після скандальних викриттів НАБУ Володимир Зеленський звільнив Гайдая з посади глави Мукачівської РДА та Андрія Юрченка, який був очільником Рубіжанської МВА.

корупція гроші застава ВАКС Сергій Гайдай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
