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Головна Новини дня Корупція на закупівлі — Гайдаю й Марченку обрали запобіжні заходи

Корупція на закупівлі — Гайдаю й Марченку обрали запобіжні заходи

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Дата публікації: 4 серпня 2025 19:57
Корупція на закупівлі БпЛА та РЕБ — Гайдаю та Марченку обрали запобіжні заходи
Сергій Гайдай в залі суду. Фото: "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи колишньому главі Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку. Вони фігурують у справі корупції під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook у понеділок, 4 серпня.

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Запобіжний захід Марченку

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, яке було погоджено з прокурором САП. Марченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн грн.

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Допис САП. Фото: скриншот

Запобіжний захід Гайдаю

Крім того, з трансляції судового засідання стало відомо, що Гайдаю також обрали запобіжний захід.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів", — заявив суддя.

Також є можливість внести заставу у розмірі 10 млн грн.

Для Гайдая визначили деякі процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді;
  • не відлучатися з Ужгорода без дозволу;
  • повідомляти детектива та прокурора про зміну місця проживання або роботи;
  • здати закордонний паспорт;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;
  • не відвідувати одну з військових частин;
  • носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ та САП оголосили підозри учасникам злочинної схеми, які причетні до корупції під час закупівлі БпЛА та РЕБ.

Раніше український лідер Володимир Зеленський звільнив Гайдая з посади глава Мукачівської РДА та Андрія Юрченка, який був очільником Рубіжанської МВА.

корупція безпілотники Україна ВАКС РЕБ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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