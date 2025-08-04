Корупція на закупівлі БпЛА та РЕБ — Гайдаю та Марченку обрали запобіжні заходи

Сергій Гайдай в залі суду. Фото: "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи колишньому главі Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку. Вони фігурують у справі корупції під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook у понеділок, 4 серпня.

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Запобіжний захід Марченку

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, яке було погоджено з прокурором САП. Марченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Допис САП. Фото: скриншот

Запобіжний захід Гайдаю

Крім того, з трансляції судового засідання стало відомо, що Гайдаю також обрали запобіжний захід.

"Застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів", — заявив суддя.

Також є можливість внести заставу у розмірі 10 млн грн.

Для Гайдая визначили деякі процесуальні обовʼязки:

прибувати за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді;

не відлучатися з Ужгорода без дозволу;

повідомляти детектива та прокурора про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;

не відвідувати одну з військових частин;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ та САП оголосили підозри учасникам злочинної схеми, які причетні до корупції під час закупівлі БпЛА та РЕБ.

Раніше український лідер Володимир Зеленський звільнив Гайдая з посади глава Мукачівської РДА та Андрія Юрченка, який був очільником Рубіжанської МВА.