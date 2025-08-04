Коррупция при закупке БПЛА и РЭБ — Гайдаю и Марченко избраны меры пресечения

Сергей Гайдай в зале суда. Фото: "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко. Они фигурируют в деле коррупции при закупке беспилотников и средств РЭБ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook в понедельник, 4 августа.

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Мера пресечения Марченко

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которое было согласовано с прокурором САП. Марченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.

Пост САП. Фото: скриншот

Мера пресечения Гайдаю

Кроме того, из трансляции судебного заседания стало известно, что Гайдаю также избрали меру пресечения.

"Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", — заявил судья.

Также есть возможность внести залог в размере 10 млн грн.

Для Гайдая определили некоторые процессуальные обязанности:

прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;

не отлучаться из Ужгорода без разрешения;

сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;

сдать загранпаспорт;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;

не посещать одну из воинских частей;

носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП объявили подозрения участникам преступной схемы, которые причастны к коррупции при закупке БпЛА и РЭБ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности глава Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской ГВА.