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Главная Новости дня Коррупция на закупках — Гайдаю и Марченко избрали меры пресечения

Коррупция на закупках — Гайдаю и Марченко избрали меры пресечения

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:57
Коррупция при закупке БПЛА и РЭБ — Гайдаю и Марченко избраны меры пресечения
Сергей Гайдай в зале суда. Фото: "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко. Они фигурируют в деле коррупции при закупке беспилотников и средств РЭБ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook в понедельник, 4 августа.

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Мера пресечения Марченко

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которое было согласовано с прокурором САП. Марченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.

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Пост САП. Фото: скриншот

Мера пресечения Гайдаю

Кроме того, из трансляции судебного заседания стало известно, что Гайдаю также избрали меру пресечения.

"Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", — заявил судья.

Также есть возможность внести залог в размере 10 млн грн.

Для Гайдая определили некоторые процессуальные обязанности:

  • прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;
  • не отлучаться из Ужгорода без разрешения;
  • сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;
  • сдать загранпаспорт;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;
  • не посещать одну из воинских частей;
  • носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП объявили подозрения участникам преступной схемы, которые причастны к коррупции при закупке БпЛА и РЭБ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности глава Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской ГВА.

коррупция беспилотники Украина ВАКС РЭБ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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