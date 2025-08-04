Коррупция при закупке БПЛА и РЭБ — Гайдаю и Марченко избраны меры пресечения

Коррупция на закупках — Гайдаю и Марченко избрали меры пресечения
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко. Они фигурируют в деле коррупции при закупке беспилотников и средств РЭБ.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook в понедельник, 4 августа.
Мера пресечения Марченко
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которое было согласовано с прокурором САП. Марченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.
Мера пресечения Гайдаю
Кроме того, из трансляции судебного заседания стало известно, что Гайдаю также избрали меру пресечения.
"Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", — заявил судья.
Также есть возможность внести залог в размере 10 млн грн.
Для Гайдая определили некоторые процессуальные обязанности:
- прибывать по вызову к детективу, прокурору, следственному судье;
- не отлучаться из Ужгорода без разрешения;
- сообщать детективу и прокурору об изменении места жительства или работы;
- сдать загранпаспорт;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми;
- не посещать одну из воинских частей;
- носить электронный браслет.
Напомним, НАБУ и САП объявили подозрения участникам преступной схемы, которые причастны к коррупции при закупке БпЛА и РЭБ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности глава Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской ГВА.
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