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Справа Гайдая є суцільною провокацією — заява юриста

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 00:09
Затримання Гайдая є спробою дестабілізувати обороноздатність України, вважає адвокат Ростислав Кравець
Ексголова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Фото: Кадр з відео

Справа проти ексголови Мукачівської РДА Сергія Гайдая є провокативною та має на меті підірвати обороноздатність України. Зараз для правоохоронної системи звання Героя України чи ветерана нічого не варте.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив адвокат Ростислав Кравець.

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За словами Ростислава Кравця, Сергій Гайдай дійсно працював для України, але зараз суди не хочуть випускати на поруки таких людей. Багато військових готові поручитись за Гайдая, каже Кравець.

"Я можу сказати, дуже сумно, що для наших суддів, в першу чергу, вищого антикорупційного суду, що звання Герой України нічого не варте. Якби 10 років тому прийшов Герой України у суд сказав, що хоче взяти когось на поруки, то такий би крок вітали", — зазначив адвокат.

Юрист звернув увагу, що Гайдая затримали за підозрою в корупційному злочині, а не в злочині щодо життя людини. Проте зараз суди не готові відпускати на поруки ветеранів чи Героїв України.

"Я не бачив в жодного випадку, коли приходили Герої України взяти особу на поруки й щоб її видавали. І це досить сумно, з огляду на побудовану окрему антикорупційну вертикаль, яка не відповідає чинній Конституції України", — акцентував Кравець.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи колишньому главі Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку. Вони фігурують у справі корупції під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Гайдая з посади глава Мукачівської РДА та Андрія Юрченка, який був очільником Рубіжанської МВА.

суд ЗСУ корупція армія Сергій Гайдай адвокат
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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