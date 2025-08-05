Задержание Гайдая является попыткой дестабилизировать обороноспособность Украины, считает адвокат Ростислав Кравец

Экс-глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай. Фото: Кадр из видео

Дело против экс-главы Мукачевской РГА Сергея Гайдая является провокационным и имеет целью подорвать обороноспособность Украины. Сейчас для правоохранительной системы звание Героя Украины или ветерана ничего не стоит.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил адвокат Ростислав Кравец.

Реклама

Читайте также:

Что говорит юрист о деле Гайдая

По словам Ростислава Кравца, Сергей Гайдай действительно работал для Украины, но сейчас суды не хотят выпускать на поруки таких людей. Многие военные готовы поручиться за Гайдая, говорит Кравец.

"Я могу сказать, очень печально, что для наших судей, в первую очередь, высшего антикоррупционного суда, что звание Герой Украины ничего не стоит. Если бы 10 лет назад пришел Герой Украины в суд сказал, что хочет взять кого-то на поруки, то такой бы шаг приветствовали", — отметил адвокат.

Юрист обратил внимание, что Гайдая задержали по подозрению в коррупционном преступлении, а не в преступлении в отношении жизни человека. Однако сейчас суды не готовы отпускать на поруки ветеранов или Героев Украины.

"Я не видел ни одного случая, когда приходили Герои Украины взять человека на поруки и чтобы его выдавали. И это довольно печально, учитывая построенную отдельную антикоррупционную вертикаль, которая не соответствует действующей Конституции Украины", — акцентировал Кравец.

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко. Они фигурируют в деле коррупции при закупке беспилотников и средств РЭБ.

Ранее Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности глава Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской МВА.