Олексій Кузнєцов, Сергій Гайдай та Андрій Юрченко — ЗМІ дізналися про причетних до корупційної схеми

Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Працівники НАБУ та САП викрили низку осіб, які є учасниками схеми з розкрадання коштів на закупівлі дронів та РЕБ для ЗСУ. Як відомо, серед них нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов, а також голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай і очільник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Хто причетний до злочинної схеми на закупівлі для ЗСУ

За даними ЗМІ, детективи НАБУ з другої половини 2024 року почали узагальнювати інформацію від різних джерел про системне розкрадання коштів та отримання хабарів під час закупівель у сфері оборони. Внаслідок цього на передову потрапляла неякісна техніка, що вплинуло на обороноздатність та безпеку військових.

В УП зазначили, що під час розслідування виявлено схему незаконного заволодіння коштами та надання/одержання неправомірної вигоди, до чого доклався Кузнєцов, використовуючи своє службове становище, який діяв спільно з Гайдаєм.

Так, вдалося встановити, що 2 серпня Кузнєцов разом із Юрченком та Гайдаєм отримав хабар у розмірі 1 500 000 грн за укладення контракту між військовою частиною 3082 та ТОВ "ЮВІТЕК" на закупівлю РЕБ "Яструби Перемоги" 6Д на суму 5 000 000 грн. Одержані кошти посадовці та інші фігуранти справи, зокрема представник виробника, керівник військової частини Мишанський В.С. та посадовець НГУ, поділили між собою.

Махінації на закупівлі FPV-дронів

За інформацією журналістів, детективи під час розслідування з'ясували про ще одне кримінальне правопорушення Кузнєцова. Нардеп разом із Юрченком, Гайдаєм, представниками ТОВ "АКОПТЕРС" та іншими фігурантами забезпечили державний контракт військової частини 3018 НГУ із ТОВ "АКОПТЕРС". Йдеться про виробництво та доставку FPV-дронів на суму в розмірі 9 968 000 грн, вартість яких була завищена.

Після виконання умов договору та перерахування коштів ТОВ "АКОПТЕРС" Кузнєцов отримав свою частку грошей, частину з яких розділив між іншими фігурантами справи. Сума махінацій становила 43 000 долари США, а загальна сума, на яку завищили вартість дронів, становить близько 80 000 доларів США.

Нагадаємо, що про масштабну схему розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він розповів перші подробиці справи. На резонансну подію також відреагував голова МВС Ігор Клименко.

Пізніше нові деталі оприлюднили правоохоронці НАБУ та САП. Вони повідомили, що затримали чотирьох фігурантів схеми. Згодом стало відомо про першого причетного до справи — нардепа від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.