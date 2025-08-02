Алексей Кузнецов, Сергей Гайдай и Андрей Юрченко — СМИ узнали о причастных к коррупционной схеме

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Работники НАБУ и САП разоблачили ряд лиц, которые являются участниками схемы по хищению средств на закупки дронов и РЭБ для ВСУ. Как известно, среди них нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, а также председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай и глава Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Кто причастен к преступной схеме на закупках для ВСУ

По данным СМИ, детективы НАБУ со второй половины 2024 года начали обобщать информацию от различных источников о системном хищении средств и получении взяток во время закупок в сфере обороны. В связи с этим на передовую попадала некачественная техника, что повлияло на обороноспособность и безопасность военных.

В УП отметили, что в ходе расследования выявлена схема незаконного завладения средствами и предоставления/получения неправомерной выгоды, к чему приложился Кузнецов, используя свое служебное положение, который действовал совместно с Гайдаем.

Так, удалось установить, что 2 августа Кузнецов вместе с Юрченко и Гайдаем получил взятку в размере 1 500 000 грн за заключение контракта между воинской частью 3082 и ООО "ЮВИТЕК" на закупку РЭБ "Ястребы Победы" 6Д на сумму 5 000 000 грн. Полученные средства чиновники и другие фигуранты дела, в частности представитель производителя, руководитель воинской части Мишанский В.С. и чиновник НГУ, поделили между собой.

Махинации на закупке FPV-дронов

По информации журналистов, детективы в ходе расследования выяснили о еще одном уголовном правонарушении Кузнецова. Нардеп вместе с Юрченко, Гайдаем, представителями ООО "АКОПТЕРС" и другими фигурантами обеспечили государственный контракт воинской части 3018 НГУ с ООО "АКОПТЕРС". Речь идет о производстве и доставке FPV-дронов на сумму в размере 9 968 000 грн, стоимость которых была завышена.

После выполнения условий договора и перечисления средств ООО "АКОПТЕРС" Кузнецов получил свою долю денег, часть из которых разделил между другими фигурантами дела. Сумма махинаций составила 43 000 долларов США, а общая сумма, на которую завысили стоимость дронов, составляет около 80 000 долларов США.

Напомним, что о масштабной схеме хищения средств на закупках для ВСУ сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал первые подробности дела. На резонансное событие также отреагировал глава МВД Игорь Клименко.

Позже новые детали обнародовали правоохранители НАБУ и САП. Они сообщили, что задержали четырех фигурантов схемы. Впоследствии стало известно о первом причастном к делу — нардепе от "Слуги народа" Алексее Кузнецове.