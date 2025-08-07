Дело Кузнецова — за Сергея Гайдая внесли залог

За трех фигурантов по делу Кузнецова внесли залог — какая сумма
За экс-главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая и еще двух фигурантов по делу народного депутата Алексея Кузнецова внесли залог. Все трое должны были выйти из-под стражи, но суд наложил на них ряд ограничений.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram 7 августа.
Залог за трех фигурантов дела Кузнецова
Новиков рассказал, что на счет ВАКС поступило 10 млн грн за экс-главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая, а также по 2 млн грн за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.
"Все трое должны были выйти из-под стражи. Суд возложил на них ограничения: не покидать определенные города, не контактировать с фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет", — сообщил журналист.
В чем подозревают Гайдая и Кузнецова
Отметим, 2 августа НАБУ заявило, что разоблачило преступную группу, которую создали нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов и экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. По данным Бюро, они организовывали закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБов) для Нацгвардии по завышенным ценам и присвоили себе более 4 миллионов гривен — 30% от суммы контрактов.
В то же время защитники Кузнецова и Гайдая считают подозрение необоснованным и называют его "сплошной провокацией". Так, уже 4 августа Высший антикоррупционный суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью выйти под залог в 8 и 10 миллионов гривен.
Кроме того, подозрения в рамках дела объявили командиру воинской части Национальной гвардии, бенефициарному владельцу и директору предприятия-производителя БпЛА.
Напомним, ранее ВАКС избрал меры пресечения Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко.
После скандальных разоблачений НАБУ Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской МВА.
