Дело Кузнецова — за Сергея Гайдая внесли залог

Народный депутат Алексей Кузнецов. Фото: facebook/Olexiy.Kuznetsov

За экс-главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая и еще двух фигурантов по делу народного депутата Алексея Кузнецова внесли залог. Все трое должны были выйти из-под стражи, но суд наложил на них ряд ограничений.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram 7 августа.

Залог за трех фигурантов дела Кузнецова

Новиков рассказал, что на счет ВАКС поступило 10 млн грн за экс-главу Мукачевской РГА Сергея Гайдая, а также по 2 млн грн за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.

"Все трое должны были выйти из-под стражи. Суд возложил на них ограничения: не покидать определенные города, не контактировать с фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет", — сообщил журналист.

Скриншот сообщения Олега Новикова

В чем подозревают Гайдая и Кузнецова

Отметим, 2 августа НАБУ заявило, что разоблачило преступную группу, которую создали нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов и экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. По данным Бюро, они организовывали закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБов) для Нацгвардии по завышенным ценам и присвоили себе более 4 миллионов гривен — 30% от суммы контрактов.

В то же время защитники Кузнецова и Гайдая считают подозрение необоснованным и называют его "сплошной провокацией". Так, уже 4 августа Высший антикоррупционный суд арестовал обоих подозреваемых с возможностью выйти под залог в 8 и 10 миллионов гривен.

Кроме того, подозрения в рамках дела объявили командиру воинской части Национальной гвардии, бенефициарному владельцу и директору предприятия-производителя БпЛА.

Напомним, ранее ВАКС избрал меры пресечения Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко.

После скандальных разоблачений НАБУ Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы Мукачевской РГА и Андрея Юрченко, который был главой Рубежанской МВА.