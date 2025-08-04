Нардепа Кузнєцова відправили під варту

Олексій Кузнєцов. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і засобів радіоелектронної боротьби, під варту на 60 днів. Альтернатива — 8 млн грн застави.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Олег Новіков.

Реклама

Читайте також:

Нардеп Кузнєцов має сплатити заставу

"Суспільне" повідомляє, що прокурор у справі просив арешт із заставою у 30 млн грн.

Олексій Кузнєцов — нардеп від "Слуги народу", обраний у 2019 році на Луганщині. Член комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Раніше був помічником нардепів від "Партії регіонів" і "Блоку Петра Порошенка".

Кузнєцов голосував за законопроєкт №12414, який підривав незалежність НАБУ та САП.

Його підозрюють у корупції під час закупівлі радіолокаційних систем.

У САП підтвердили інформацію про арешт Кузнєцова, щоправда не назвали імені.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, застосував запобіжний захід до народного депутата України, одного з підозрюваних у справі щодо корупції при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Зазначається, що суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

Вирішується питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу.

Справа Кузнєцова — деталі

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Підозри за тими самими статтями отримали колишній голова Луганської обласної державної адміністрації та начальник міської військової адміністрації. За даними медіа, йдеться про Сергія Гайдая та ексочільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка.

Крім того, підозри в межах справи оголосили командиру військової частини Національної гвардії, бенефіціарному власнику та директорці підприємства-виробника БпЛА.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях.

Своєю чергою очільник МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників.