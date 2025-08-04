Нардепа Кузнецова отправили под стражу

Алексей Кузнецов. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы, под стражу на 60 дней. Альтернатива — 8 млн грн залога.

Об этом сообщил журналист-расследователь Олег Новиков.

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Нардеп Кузнецов должен уплатить залог

"Суспільне" сообщает, что прокурор по делу просил арест с залогом в 30 млн грн.

Алексей Кузнецов — нардеп от "Слуги народа", избранный в 2019 году на Луганщине. Член комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Ранее был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".

Кузнецов голосовал за законопроект №12414, который подрывал независимость НАБУ и САП.

Его подозревают в коррупции при закупке радиолокационных систем.

В САП подтвердили информацию об аресте Кузнецова, правда не назвали имени.

"Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным Генеральным прокурором, применил меру пресечения к народному депутату Украины, одному из подозреваемых по делу о коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ", — говорится в сообщении.

Сообщение САП. Фото: скриншот

Отмечается, что суд частично согласился с позицией прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога.

Решается вопрос об обжаловании указанной меры пресечения.

Дело Кузнецова — детали

По данным следствия, коррупционная схема заключалась в заключении государственных контрактов на закупку беспилотников и РЭБ с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. До 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Подозрения по тем же статьям получили бывший председатель Луганской областной государственной администрации и начальник городской военной администрации. По данным медиа, речь идет о Сергее Гайдае и экс-главе Рубежанской МВА Андрее Юрченко.

Кроме того, подозрения в рамках дела объявили командиру воинской части Национальной гвардии, бенефициарному владельцу и директору предприятия-производителя БпЛА.

Напомним, в субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.