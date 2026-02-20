Відео
Верховний суд США скасував усі тарифи Трампа — він анонсував план Б

Верховний суд США скасував усі тарифи Трампа — він анонсував план Б

Дата публікації: 20 лютого 2026 18:20
Верховний суд США скасував ключові тарифи Трампа — деталі рішення
Лідер США Дональд Трамп. Фото: GettyImages

Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення скасувати усі тарифи президента Дональда Трампа. У постанові йдеться, що американський лідер порушив федеральне законодавство, самостійно запровадивши масштабні митні обмеження щодо імпорту з різних країн світу.

Про це йдеться в рішенні Верховного суду США, передає Новини.LIVE.

Скасування тарифів Трампа

Відомо, що шість суддей підтримали рішення проти трьох, які висловилися проти. На їхню думку, агресивний підхід до тарифів, що імпортуються до США, не дозволяється "Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження".

Це рішення стало найсерйознішим ударом для другої каденції Трампа, адже раніше Верховний суд неодноразово підтримував позицію Білого дому — зокрема у справах щодо імміграційної політики, звільнення очільників незалежних відомств та суттєвого урізання державних видатків.

За інформацією NBC News, постанова не скасовує всі митні обмеження, запроваджені Трампом.  Зокрема, залишаються чинними тарифи на сталь і алюміній, введені на підставі інших законодавчих норм.

Водночас рішення стосується двох окремих груп мит. Перша — так звані "взаємні" тарифи для окремих держав, розмір яких коливається від 34% для Китаю до базових 10% для більшості інших країн. Друга — 25% збір на окремі товари з Канади, Китаю та Мексики, який адміністрація пояснювала необхідністю протидії постачанню фентанілу.

Реакція Трампа на рішення суду

Головний кореспондент Білого дому Кейтлен Коллінз розповіла, що лідер США вже прокоментував рішення Верховного суду. Він назвав це "ганьбою та повідомив про запасний план.

null
Допис Коллінз. Фото: скриншот

Тарифи Дональда Трампа

У квітні минулого року Трамп оголосив про введення мит на імпорт з багатьох країн світу. Набув чинності універсальний 10% тариф на весь імпорт. Згодом запровадили додаткові мита для держав із суттєвим торговельним дефіцитом у відносинах зі США — їхній рівень, залежно від країни, міг становити від 25% до 50%.

Після рішення лідера США різко обвалилися фондові ринки країни. Водночас Трамп заявляв, що нові тарифи зроблять Америку знову великою.

Трамп окреслив умови для держав, які прагнуть уникнути запроваджених мит на імпорт. За його словами, найпростіший спосіб — перенести виробництво до США.

