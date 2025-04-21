Трамп назвав умови для звільнення від мит

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав вимоги до країн, які хочуть позбутися мит на імпорт продукції. Так, він сказав, що найлегший шлях — "приїхати в Америку і будувати в Америці".

Про це лідер США написав у соцмережі Truth Social у понеділок, 21 квітня.

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Очільник Білого дому зазначив, що до нього звернулося багато світових лідерів та керівників підприємств із проханням скасувати тарифи.

"Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так. Вони повинні виправити помилки десятиліть зловживань, але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої Великої Країни та забезпечити справжню взаємність. А для тих, хто шукає найлегший шлях: приїжджайте до Америки та будуйте в Америці!" — написав Трамп.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що раніше Трамп висміяв країни, які хочуть укласти торговельну угоду з Америкою. За його словами, вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитися.

Також лідер Америки заявляв, що США встановили тарифи для низки країн. Однак, якщо хтось вважає, що вони зависокі, то від співпраці можна відмовитись.