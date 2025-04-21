Трамп назвал условия для освобождения от пошлин

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал требования к странам, которые хотят избавиться от пошлин на импорт продукции. Так, он сказал, что самый легкий путь — "приехать в Америку и строить в Америке".

Об этом лидер США написал в соцсети Truth Social в понедельник, 21 апреля.

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Глава Белого дома отметил, что к нему обратились многие мировые лидеры и руководители предприятий с просьбой отменить тарифы.

"Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так. Они должны исправить ошибки десятилетий злоупотреблений, но для них это будет нелегко. Мы должны восстановить благосостояние нашей Великой Страны и обеспечить настоящую взаимность. А для тех, кто ищет самый легкий путь: приезжайте в Америку и стройте в Америке!" — написал Трамп.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Напомним, что ранее Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Америкой. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться.

Также лидер Америки заявлял, что США установили тарифы для ряда стран. Однако, если кто-то считает, что они слишком высокие, то от сотрудничества можно отказаться.