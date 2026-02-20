Видео
Суд США признал незаконными тарифы Трампа — что известно

Суд США признал незаконными тарифы Трампа — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 18:20
Суд в США аннулировал тарифы Трампа — какая реакция президента
Лидер США Дональд Трамп. Фото: GettyImages

Верховный суд США постановил отменить все пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. В решении отмечено, что глава государства превысил полномочия, единолично установив масштабные тарифные ограничения на импорт из разных стран.

Об этом говорится в решении Верховного суда США, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отмена тарифов Трампа

Известно, что шесть судей поддержали решение против трех, которые высказались против. По их мнению, агрессивный подход к тарифам, импортируемым в США, не разрешается "Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях".

Это решение стало самым серьезным ударом для второй каденции Трампа, ведь ранее Верховный суд неоднократно поддерживал позицию Белого дома — в частности по делам об иммиграционной политике, увольнении руководителей независимых ведомств и существенном урезании государственных расходов.

По информации NBC News, постановление не отменяет все таможенные ограничения, введенные Трампом. В частности, остаются в силе тарифы на сталь и алюминий, введенные на основании других законодательных норм.

В то же время решение касается двух отдельных групп пошлин. Первая — так называемые "взаимные" тарифы для отдельных государств, размер которых колеблется от 34% для Китая до базовых 10% для большинства других стран. Вторая — 25% сбор на отдельные товары из Канады, Китая и Мексики, который администрация объясняла необходимостью противодействия поставкам фентанила.

Реакция Трампа на решение суда

Главный корреспондент Белого дома Кейтлен Коллинз рассказала, что лидер США уже прокомментировал решение Верховного суда. Он назвал это "позором" и сообщил о запасном плане.

null
Пост Коллинз. Фото: скриншот

Тарифы Дональда Трампа

В апреле прошлого года Трамп объявил о введении пошлин на импорт из многих стран мира. Вступил в силу универсальный 10% тариф на весь импорт. Впоследствии были введены дополнительные пошлины для государств с существенным торговым дефицитом в отношениях с США — их уровень, в зависимости от страны, мог составлять от 25% до 50%.

После решения лидера США резко обвалились фондовые рынки страны. При этом Трамп заявлял, что новые тарифы сделают Америку снова великой.

Трамп очертил условия для государств, которые стремятся избежать введенных пошлин на импорт. По его словам, самый простой способ — перенести производство в США.

тарифы США суд Дональд Трамп пошлина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
