Анджеліна Джолі в Україні — акторка поділилась враженнями

Анджеліна Джолі під час візиту в Україну. Фото: ДПСУ

Американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі 5 листопада приїхала з візитом в Україну. Вона відвідала Херсон та Миколаїв, де зустрілася з родинами, які живуть на лінії фронту.

Про це Анджеліна Джолі написала у своєму Instagram.

Враження Анджеліни Джолі від візиту в Україну

Після свого візиту в Миколаїв та Херсон Джолі поділилася враженнями від перебування в українських містах, які зазнають обстрілів. Вона заявила, що там постійно існує загроза атаки дронами.

Анджеліна Джолі грає з дітьми під час візиту в Херсон. Фото: REUTERS

"Загроза дронів була постійною й гнітючою. У небі чути низьке гудіння — його тут називають "сафарі на людей", адже дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати й тероризувати мирних жителів", — написала американська акторка.

Вона наголосила, що була вражена тим, як, попри постійні ризики та удари ворога, люди продовжують жити.

Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: REUTERS

"Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки у зміцнені підвали — твердо налаштовані продовжувати життя. Це було важко, але водночас надзвичайно надихаюче спостерігати. Багато людей говорили мені про психологічний тягар життя під постійною загрозою — і про ще більший страх бути забутими світом", — зазначила Анджеліна Джолі.

