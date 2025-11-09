Відео
Україна
Важко, але надихає — Джолі висловилась про візит до України

Важко, але надихає — Джолі висловилась про візит до України

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 09:55
Оновлено: 10:09
Анджеліна Джолі в Україні — акторка поділилась враженнями
Анджеліна Джолі під час візиту в Україну. Фото: ДПСУ

Американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі 5 листопада приїхала з візитом в Україну. Вона відвідала Херсон та Миколаїв, де зустрілася з родинами, які живуть на лінії фронту.

Про це Анджеліна Джолі написала у своєму Instagram. 

Читайте також:

Враження Анджеліни Джолі від візиту в Україну

Після свого візиту в Миколаїв та Херсон Джолі поділилася враженнями від перебування в українських містах, які зазнають обстрілів. Вона заявила, що там постійно існує загроза атаки дронами.

Анджеліна Джолі в Україні
Анджеліна Джолі грає з дітьми під час візиту в Херсон. Фото: REUTERS

"Загроза дронів була постійною й гнітючою. У небі чути низьке гудіння — його тут називають "сафарі на людей", адже дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати й тероризувати мирних жителів", — написала американська акторка. 

Вона наголосила, що була вражена тим, як, попри постійні ризики та удари ворога, люди продовжують жити. 

Візит Анджеліни Джолі в Україну
Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: REUTERS

"Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки у зміцнені підвали — твердо налаштовані продовжувати життя. Це було важко, але водночас надзвичайно надихаюче спостерігати. Багато людей говорили мені про психологічний тягар життя під постійною загрозою — і про ще більший страх бути забутими світом", — зазначила Анджеліна Джолі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, під час візиту в Україну Джолі отримала особливий подарунок від голови Херсонської МВА. Зірка прибула до міста з благодійною місією.

Крім того, голлівудську акторку помітили у Тернополі. Її  заскочили за покупками на одній із заправок.

Також ми писали, що прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України. Їй подякували за незмінну підтримку та публічну позицію щодо захисту людей.

Під час візиту Джолі не обійшлося і без казусів. ТЦК затримали водія відомої зірки. Мережею ширяться чутки, що це був охоронець, але у Сухопутних військах пояснили, що це водій з української команди, яка супроводжувала актрису

Анджеліна Джолі Херсон Миколаїв Україна війна в Україні візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
