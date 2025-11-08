Відео
Головна Новини дня Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України — фото

Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України — фото

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 01:52
Оновлено: 01:51
Анджеліна Джолі отримала почесний коїн від ДПСУ - фото
Анджеліна Джолі отримала почесний коїн від ДПСУ. Фото: ДПСУ/Telegram

Прикордонники подякували відомій американській акторці і гуманітарній діячці Анджеліні Джолі за її незмінну підтримку України та публічну позицію щодо захисту людей, які постраждали від війни. Відома особистість відвідала українські міста напередодні.

Інформація про це з'явилась на офіційній сторінці Держприкордонслужби у п'ятницю, 7 листопада.

Зірка продовжує привертати увагу міжнародної спільноти до проблем вимушених переселенців і закликає світ активніше допомагати тим, хто постраждав від російської агресії.

Як знак поваги та вдячності, військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону передали Джолі подарунковий комплект із елементами української національної символіки. Також презентували коїн Державної прикордонної служби — почесний жетон, яким відзначають друзів та партнерів України.

Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України - фото - фото 1
ДПСУ подякувала Джолі за допомогу Україні та переселенцям. Фото: ДПСУ/Telegram
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символіку України - фото - фото 2
Прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України. Фото: ДПСУ/Telegram

У ДПСУ наголосили, що увага таких відомих міжнародних діячів допомагає посилювати підтримку України на глобальному рівні.

Нагадаємо, що в рамках своєї гуманітарної місії Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві. Зірка поспілкувалася з мешканцями та відвідала лікарні.

А також ми писали, що акторка отримала особливий подарунок від очільника Херсонської МВА.

Анджеліна Джолі акторка ДПСУ візит подарунок
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
