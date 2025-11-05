Анджеліна Джолі приїхала у Херсон — Ярослав Шанько подарував акторці пам'ятну монету

Анджеліна Джолі. Фото: кадр з відео

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок від очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанько. Зірка прибула до міста із благодійною місією.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine context.

Реклама

Читайте також:

Начальник Херсонської МВА вручив подарунок Анджеліні Джолі

Акторка отримала від Ярослава Шанька пам'ятну монету "Херсон". Нагороду вручили як символ подяки за підтримку України та увагу до жертв війни.

На лицьовій частині коїна зображено площу Свободи — місце масових проукраїнських протестів проти російської окупації у 2022 році. Також на коїні зображена стела на в'їзді до Херсона — один із символів незламності міста.

"Це унікальна монета, не мільйонного тиражу. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас", — зазначив глава МВА, вручаючи нагороду акторці.

Джолі, яка ще з початку повномасштабного вторгнення висловлює підтримку українцям та відвідувала постраждалі регіони, подякувала за відзнаку.

Нагадаємо, що про візит голлівудської зірки до України стало відомо 5 листопада. Джолі відвідала медичні заклади у Херсоні із гуманітарною місією.

Раніше ми писали, що під час Каннського кінофестивалю зірка "Чаклунки" вшанувала пам'ять української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок атаки РФ.