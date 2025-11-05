Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Джоли получила особый подарок от главы Херсонской МВА

Джоли получила особый подарок от главы Херсонской МВА

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:30
обновлено: 18:31
Анджелина Джоли приехала в Херсон - Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету
Анджелина Джоли. Фото: кадр из видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли получила особый подарок от главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько. Звезда прибыла в город с благотворительной миссией.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context.

Реклама
Читайте также:

Начальник Херсонской МВА вручил подарок Анджелине Джоли

Актриса получила от Ярослава Шанько памятную монету "Херсон". Награду вручили как символ благодарности за поддержку Украины и внимание к жертвам войны.

На лицевой части коина изображена площадь Свободы - место массовых проукраинских протестов против российской оккупации в 2022 году. Также на коине изображена стела на въезде в Херсон — один из символов несокрушимости города.

"Это уникальная монета, не миллионного тиража. Мы очень хотели, чтобы она была у вас", — отметил глава МВА, вручая награду актрисе.

Джоли, которая еще с начала полномасштабного вторжения выражает поддержку украинцам и посещала пострадавшие регионы, поблагодарила за награду.

Напомним, что о визите голливудской звезды в Украину стало известно 5 ноября. Джоли посетила медицинские учреждения в Херсоне с гуманитарной миссией.

Ранее мы писали, что во время Каннского кинофестиваля звезда "Колдуньи" почтила память украинской писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате атаки РФ.

Анджелина Джоли Херсон монеты зарубежные звезды подарок
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации