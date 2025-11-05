Анджелина Джоли приехала в Херсон - Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету

Анджелина Джоли. Фото: кадр из видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли получила особый подарок от главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько. Звезда прибыла в город с благотворительной миссией.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context.

Начальник Херсонской МВА вручил подарок Анджелине Джоли

Актриса получила от Ярослава Шанько памятную монету "Херсон". Награду вручили как символ благодарности за поддержку Украины и внимание к жертвам войны.

На лицевой части коина изображена площадь Свободы - место массовых проукраинских протестов против российской оккупации в 2022 году. Также на коине изображена стела на въезде в Херсон — один из символов несокрушимости города.

"Это уникальная монета, не миллионного тиража. Мы очень хотели, чтобы она была у вас", — отметил глава МВА, вручая награду актрисе.

Джоли, которая еще с начала полномасштабного вторжения выражает поддержку украинцам и посещала пострадавшие регионы, поблагодарила за награду.

Напомним, что о визите голливудской звезды в Украину стало известно 5 ноября. Джоли посетила медицинские учреждения в Херсоне с гуманитарной миссией.

Ранее мы писали, что во время Каннского кинофестиваля звезда "Колдуньи" почтила память украинской писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате атаки РФ.