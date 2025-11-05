Анджелина Джоли приехала в Украину — фото

Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Кадрами с актрисой поделился Telegram-канал "Ukraine context" в среду, 5 ноября.

Анджелина Джоли посетила Херсон

Как стало известно, голливудская актриса прибыла в Украину в рамках благотворительной миссии. В Херсоне Джоли посетила роддом и детскую больницу города.

Однако официального подтверждения относительно визита знаменитости пока нет.

Отметим, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов. Кроме того, знаменитость неоднократно выражала свою поддержку украинцам, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.

