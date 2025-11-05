Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Анджелина Джоли приехала в Украину — СМИ

Анджелина Джоли приехала в Украину — СМИ

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:51
обновлено: 17:09
Анджелина Джоли приехала в Украину — фото
Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Кадрами с актрисой поделился Telegram-канал "Ukraine context" в среду, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Анджелина Джоли посетила Херсон

Как стало известно, голливудская актриса прибыла в Украину в рамках благотворительной миссии. В Херсоне Джоли посетила роддом и детскую больницу города.

Однако официального подтверждения относительно визита знаменитости пока нет.

Отметим, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов. Кроме того, знаменитость неоднократно выражала свою поддержку украинцам, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.

Ранее мы писали о том, что с неожиданным визитом Украину посетила британская принцесса Анна.

Анджелина Джоли Херсон зарубежные звезды война в Украине визит
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации