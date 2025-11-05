Відео
Анджеліна Джолі приїхала до України — ЗМІ

Анджеліна Джолі приїхала до України — ЗМІ

Дата публікації: 5 листопада 2025 16:51
Оновлено: 17:09
Анджеліна Джолі приїхала до України — фото
Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Американська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі приїхала до України. За повідомленнями ЗМІ, зірка Голлівуду відвідала Херсон.

Кадрами з акторкою поділився Telegram-канал "Ukraine context" у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Як стало відомо, голлівудська акторка прибула до України в рамках благодійної місії. У Херсоні Джолі відвідала пологовий будинок та дитячу лікарню міста.

Однак офіційного підтвердження щодо візиту знаменитості наразі немає.

Зазначимо, що це вже другий візит Джолі до України за час повномасштабного російського вторгнення. 2022 року акторка відвідала Львів. Крім того, знаменитість неодноразово висловлювала свою підтримку українцям, а під час Каннського кінофестивалю 2025 вшанувала пам'ять вбитої росіянами письменниці Вікторії Амеліної.

Раніше ми писали про те, що з несподіваним візитом до України завітала британська принцеса Анна.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
