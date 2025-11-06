Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон — як прокоментувала

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі спостерігає, як грається дитина. Фото: Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі приїхала на південь України разом із представниками Legacy of War Foundation. Стало відомо, що Джолі побувала не лише у Херсоні, а й зустрілася з медичним персоналом, волонтерами та місцевими родинами у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі Legacy of War Foundation.

Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві

Відома акторка побачила, як громади адаптуються до реалій війни — зокрема, облаштовують укріплені підземні приміщення для навчання та лікування, а над дорогами встановлюють захисні сітки від атак дронів.

Анджеліна Джолі спілкується з волонтерами. Фото: Legacy of War Foundation

На побачене акторка відреагувала зі співчуттям та захопленням.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само помітна й рішучість. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя", — прокоментувала Анджеліна Джолі.

Також вона порівняла життя цивільних в Україні із ситуацією в Судані, газі та ДРК. Акторка наголосила, що захист мирного населення має бути пріоритетом.

"Жителі Миколаєва та Херсона є одними з багатьох громад, які переживають тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення Судану, Гази та ДРК. Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", — зауважила Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, стали відомі подробиці, як Анджеліна Джолі потрапила в Україну. Також соцмережі вибухнули мемами через приїзд акторки та скандального затримання працівниками ТЦК одного із супроводжуючих.