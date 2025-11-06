Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон — як прокоментувала

Анджеліна Джолі підтримала мешканців Миколаєва та Херсона
Голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі приїхала на південь України разом із представниками Legacy of War Foundation. Стало відомо, що Джолі побувала не лише у Херсоні, а й зустрілася з медичним персоналом, волонтерами та місцевими родинами у Миколаєві.
Про це повідомили у пресслужбі Legacy of War Foundation.
Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві
Відома акторка побачила, як громади адаптуються до реалій війни — зокрема, облаштовують укріплені підземні приміщення для навчання та лікування, а над дорогами встановлюють захисні сітки від атак дронів.
На побачене акторка відреагувала зі співчуттям та захопленням.
"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само помітна й рішучість. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя", — прокоментувала Анджеліна Джолі.
Також вона порівняла життя цивільних в Україні із ситуацією в Судані, газі та ДРК. Акторка наголосила, що захист мирного населення має бути пріоритетом.
"Жителі Миколаєва та Херсона є одними з багатьох громад, які переживають тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення Судану, Гази та ДРК. Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", — зауважила Анджеліна Джолі.
