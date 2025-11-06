Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Анджеліна Джолі підтримала мешканців Миколаєва та Херсона

Анджеліна Джолі підтримала мешканців Миколаєва та Херсона

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 13:48
Оновлено: 14:14
Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон — як прокоментувала
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі спостерігає, як грається дитина. Фото: Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка та гуманітарна діячка Анджеліна Джолі приїхала на південь України разом із представниками Legacy of War Foundation. Стало відомо, що Джолі побувала не лише у Херсоні, а й зустрілася з медичним персоналом, волонтерами та місцевими родинами у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі Legacy of War Foundation.

Реклама
Читайте також:

Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві

Відома акторка побачила, як громади адаптуються до реалій війни — зокрема, облаштовують укріплені підземні приміщення для навчання та лікування, а над дорогами встановлюють захисні сітки від атак дронів.

Джолі в Україні
Анджеліна Джолі спілкується з волонтерами. Фото: Legacy of War Foundation

На побачене акторка відреагувала зі співчуттям та захопленням. 

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само помітна й рішучість. Сім’ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя", — прокоментувала Анджеліна Джолі. 

Також вона порівняла життя цивільних в Україні із ситуацією в Судані, газі та ДРК. Акторка наголосила, що захист мирного населення має бути пріоритетом. 

"Жителі Миколаєва та Херсона є одними з багатьох громад, які переживають тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення Судану, Гази та ДРК. Кожна ситуація має свою історію, але людський досвід є схожим: вимушене переселення, втрати та щоденні зусилля, щоб зберегти гідність. Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у жорстокій боротьбі зброї та технологій", — зауважила Анджеліна Джолі. 

Нагадаємо, стали відомі подробиці, як Анджеліна Джолі потрапила в Україну. Також соцмережі вибухнули мемами через приїзд акторки та скандального затримання працівниками ТЦК одного із супроводжуючих. 

Анджеліна Джолі діти Херсон Миколаїв благодійність війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації