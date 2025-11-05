Відео
Україна
Головна Новини дня У Сухопутних військах прокоментували "інцидент з Джолі та ТЦК"

У Сухопутних військах прокоментували "інцидент з Джолі та ТЦК"

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:31
Оновлено: 20:31
У Сухопутних військах прокоментували "інцидент з Джолі та ТЦК"
Анджеліна Джолі. Фото: кадр з відео

У Сухопутних військах України прокоментували інцидент, який набув розголосу у соцмережах після повідомлень про нібито "затримання охоронця Анджеліни Джолі". Як з’ясувалося, йдеться не про охоронця, а про водія з української команди, що супроводжувала актрису під час її перебування в Україні.

Про це повідомляє УНІАН.

У Сухопутних військах прокоментували "інцидент з Джолі та ТЦК" - фото 1
Пост УНІАН. Фото: скриншот

Затримання водія Анджеліни Джолі

За інформацією Сухопутних військ, подія сталася 4 листопада 2025 року на блокпосту поблизу Южноукраїнська.

Під час перевірки документів працівники Вознесенського районного ТЦК та поліцейські встановили, що в одного з чоловіків — громадянина України 1992 року народження — відсутні військово-облікові документи.

Чоловіка запросили до територіального центру для з’ясування його статусу як військовозобов’язаного. У ході перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

У цей час Анджеліна Джолі разом із супроводом перебувала неподалік, очікуючи завершення формальних процедур. Після встановлення всіх обставин актриса продовжила запланований маршрут.

Як зазначили у військових, ні сама Джолі, ні її представники жодним чином не втручалися у роботу працівників ТЦК.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Анджеліна Джолі приїхала до України. За повідомленнями ЗМІ, зірка Голлівуду відвідала Херсон.

Варто зазначити, що це вже другий візит Джолі до України за час повномасштабного російського вторгнення. 2022 року акторка відвідала Львів. А під час Каннського кінофестивалю 2025 вшанувала пам'ять вбитої росіянами письменниці Вікторії Амеліної.

Анджеліна Джолі Херсон війна в Україні ТЦК та СП Сухопутні війська
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
