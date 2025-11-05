В Сухопутных войсках прокомментировали "инцидент с Джоли и ТЦК"

Анджелина Джоли. Фото: кадр из видео

В Сухопутных войсках Украины прокомментировали инцидент, который получил огласку в соцсетях после сообщений о якобы "задержании охранника Анджелины Джоли". Как выяснилось, речь идет не об охраннике, а о водителе из украинской команды, которая сопровождала актрису во время ее пребывания в Украине.

Задержание водителя Анджелины Джоли

По информации Сухопутных войск, событие произошло 4 ноября 2025 года на блокпосту вблизи Южноукраинска.

Во время проверки документов работники Вознесенского районного ТЦК и полицейские установили, что у одного из мужчин — гражданина Украины 1992 года рождения — отсутствуют военно-учетные документы.

Мужчину пригласили в территориальный центр для выяснения его статуса как военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

В это время Анджелина Джоли вместе с сопровождением находилась неподалеку, ожидая завершения формальных процедур. После установления всех обстоятельств актриса продолжила запланированный маршрут.

Как отметили у военных, ни сама Джоли, ни ее представители никоим образом не вмешивались в работу сотрудников ТЦК.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Стоит отметить, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.