Видео

В Сухопутных войсках прокомментировали "инцидент с Джоли и ТЦК"

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 20:31
обновлено: 20:31
Анджелина Джоли. Фото: кадр из видео

В Сухопутных войсках Украины прокомментировали инцидент, который получил огласку в соцсетях после сообщений о якобы "задержании охранника Анджелины Джоли". Как выяснилось, речь идет не об охраннике, а о водителе из украинской команды, которая сопровождала актрису во время ее пребывания в Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

Пост УНИАН. Фото: скриншот
Задержание водителя Анджелины Джоли

Задержание водителя Анджелины Джоли

По информации Сухопутных войск, событие произошло 4 ноября 2025 года на блокпосту вблизи Южноукраинска.

Мужчину пригласили в территориальный центр для выяснения его статуса как военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

В это время Анджелина Джоли вместе с сопровождением находилась неподалеку, ожидая завершения формальных процедур. После установления всех обстоятельств актриса продолжила запланированный маршрут.

Как отметили у военных, ни сама Джоли, ни ее представители никоим образом не вмешивались в работу сотрудников ТЦК.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Анджелина Джоли Херсон война в Украине ТЦК и СП Сухопутные войска

Автор:
Анастасия Писаненко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
