Україна
Пішки та без попереджень — подробиці візиту Джолі до Херсона

Пішки та без попереджень — подробиці візиту Джолі до Херсона

Дата публікації: 5 листопада 2025 23:57
Оновлено: 00:56
Стало відомо, як саме Джолі прибула до Херсона — не використовувала транспорт
Анджеліна Джолі під час візиту до Херсона. Фото: Кадр з відео

Несподіваний скандальний візит голлівудської зірки та посланниці ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі обростає подробицями. Виявилось, що акторка нікого не попередила про візит до міста і взагалі прибула туди пішки.

Про це пише видання POLITICO.

Нові подробиці візиту Джолі до Херсона

Високопоставлений український чиновник повідомив POLITICO, що Джолі не повідомила український уряд про свій намір відвідати країну та що вона прибула пішки.

Водночас представник Джолі відмовився коментувати цю інформацію.

Тим часом у Сухопутних військах України прокоментували інцидент, який набув розголосу у соцмережах після повідомлень про нібито "затримання охоронця Анджеліни Джолі".

Виявилось, що чоловік був не охоронцем, а водієм, офіцером запасу із простроченим висновком ВЛК, саме тому його і доставили у ТЦК. У Сухопутних військах акцентують, що Джолі та члени її команди поки з'ясовувались всі обставини статусу водія знаходились поруч, а потім продовжили свій шлях. 

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, Анджеліна Джолі приїхала до України. За повідомленнями ЗМІ, зірка Голлівуду відвідала Херсон.

Варто зазначити, що це вже другий візит Джолі до України за час повномасштабного російського вторгнення. 2022 року акторка відвідала Львів. А під час Каннського кінофестивалю 2025 вшанувала пам'ять вбитої росіянами письменниці Вікторії Амеліної.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
