Анджеліна Джолі приїхала до Херсону - що відомо про візит у ТЦК

Джолі грає із дітьми в Україні. Фото: most.ks.ua

У середу, 5 листопада, американська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала до України. Цього разу вона завітала у прифронтовий Херсон, що перебуває під постійними обстрілами.

Що відомо про візит Джолі в Україну — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Анджеліна Джолі приїхала до Херсону

Знаменитість відвідала Херсон в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медичних закладах, зокрема у дитячій лікарні та пологовому будинку.

Так у мережі ширяться фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.

Анджеліна Джолі грається з дітьми. Фото: колаж

У Херсонській МВА вручили подарунок Анджеліні Джолі

Голлівудська акторка отримала від Ярослава Шанька пам’ятну монету "Херсон". Нагороду вручили як знак вдячності за підтримку України та увагу до постраждалих від війни.

На лицьовому боці монети зображено площу Свободи — місце масових проукраїнських протестів під час російської окупації у 2022 році. Також на монеті зображена стела на в’їзді до міста — символ незламності Херсона.

"Це унікальна монета, не мільйонного тиражу. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас", — зазначив глава МВА, вручаючи нагороду акторці.

Водія Джолі затримали та забрали у ТЦК

Як стало відомо із соціальних мереж, охоронця Анджеліни Джолі начебто забрали у Територіальний центр комплектування, тому що він не мав відстрочки.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що охоронця американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі затримали військові ТЦК.

"Про охоронця Джолі — підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати", — йдеться у повідомленні.

Натомість командування Сухопутних військ у коментарі ТСН.ua пояснило, що чоловіка зупинили для перевірки документів. Про силове затримання не йшлося.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував", — зазначили в Сухопутних військах.

У Сухопутних військах України прокоментували цей інцидент для видання УНІАН. Як з’ясувалося, йдеться не про охоронця, а про водія з української команди, що супроводжувала актрису під час її перебування в Україні.

Під час перевірки документів працівники Вознесенського районного ТЦК та поліцейські встановили, що в одного з чоловіків — громадянина України 1992 року народження — відсутні військово-облікові документи. Чоловіка запросили до територіального центру для з’ясування його статусу як військовозобов’язаного. У ході перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

Джолі у ТЦК. Фото: кадр з відео

Варто зазначити, що це вже другий візит Джолі до України за час повномасштабного російського вторгнення. 2022 року акторка відвідала Львів. А під час Каннського кінофестивалю 2025 вшанувала пам'ять вбитої росіянами письменниці Вікторії Амеліної.

Раніше ми писали про те, що з несподіваним візитом до України завітала британська принцеса Анна.