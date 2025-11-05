Видео
Джоли в Херсоне — что известно о приезде в Украину и визите в ТЦК

Джоли в Херсоне — что известно о приезде в Украину и визите в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 21:31
обновлено: 21:31
Анджелина Джоли приехала в Херсон - что известно о визите в ТЦК
Джоли играет с детьми в Украине. Фото: most.ks.ua

В среду, 5 ноября, американская актриса Анджелина Джоли снова приехала в Украину. На этот раз она посетила прифронтовой Херсон, находящийся под постоянными обстрелами.

Что известно о визите Джоли в Украину — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Анджелина Джоли приехала в Херсон

Знаменитость посетила Херсон в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медицинских учреждениях, в частности в детской больнице и роддоме.

Так в сети распространяются фото Анджелины Джоли, которая играет с детьми.

Джолі у Херсоні - що відомо про приїзд в Україну та візит у ТЦК - фото 1
Анджелина Джоли играет с детьми. Фото: коллаж

В Херсонской МВА вручили подарок Анджелине Джоли

Голливудская актриса получила от Ярослава Шанько памятную монету "Херсон". Награду вручили в знак благодарности за поддержку Украины и внимание к пострадавшим от войны.

На лицевой стороне монеты изображена площадь Свободы — место массовых проукраинских протестов во время российской оккупации в 2022 году. Также на монете изображена стела на въезде в город — символ несокрушимости Херсона.

"Это уникальная монета, не миллионного тиража. Мы очень хотели, чтобы она была у вас", — отметил глава МВА, вручая награду актрисе.

Водителя Джоли задержали и забрали в ТЦК

Как стало известно из социальных сетей, охранника Анджелины Джоли якобы забрали в Территориальный центр комплектования, потому что он не имел отсрочки.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что охранника американской актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли задержали военные ТЦК.

"Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать", — говорится в сообщении.

Зато командование Сухопутных войск в комментарии ТСН.ua объяснило, что мужчину остановили для проверки документов. О силовом задержании речь не шла.

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Относительно ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал", — отметили в Сухопутных войсках.

В Сухопутных войсках Украины прокомментировали этот инцидент для издания УНИАН. Как выяснилось, речь идет не об охраннике, а о водителе из украинской команды, сопровождавшей актрису во время ее пребывания в Украине.

Во время проверки документов работники Вознесенского районного ТЦК и полицейские установили, что у одного из мужчин — гражданина Украины 1992 года рождения — отсутствуют военно-учетные документы. Мужчину пригласили в территориальный центр для выяснения его статуса как военнообязанного. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

Джолі у Херсоні — що відомо про приїзд в Україну та візит у ТЦК - фото 2
Джоли в ТЦК. Фото: кадр из видео

Стоит отметить, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.

Ранее мы писали о том, что с неожиданным визитом Украину посетила британская принцесса Анна.

Анджелина Джоли дети Херсон война в Украине ТЦК и СП
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
