Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пешком и без предупреждений — подробности визита Джоли в Херсон

Пешком и без предупреждений — подробности визита Джоли в Херсон

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:57
обновлено: 00:11
Стало известно, как именно Джоли прибыла в Херсон — не использовала транспорт
Анджелина Джоли во время визита в Херсон. Фото: Кадр из видео

Неожиданный скандальный визит голливудской звезды и посланницы ЮНИСЕФ Анджелины Джоли обрастает подробностями. Оказалось, что актриса никого не предупредила о визите в город и вообще прибыла туда пешком.

Об этом пишет издание POLITICO.

Реклама
Читайте также:

Новые подробности визита Джоли в Херсон

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил POLITICO, что Джоли не сообщила украинскому правительству о своем намерении посетить страну и что она прибыла пешком.

В то же время, представитель Джоли отказался комментировать эту информацию.

Тем временем в Сухопутных войсках Украины прокомментировали инцидент, который получил огласку в соцсетях после сообщений о якобы "задержании охранника Анджелины Джоли".

Оказалось, что мужчина был не охранником, а водителем, офицером запаса с просроченным заключением ВВК, именно поэтому его и доставили в ТЦК. В Сухопутных войсках акцентируют, что Джоли и члены ее команды пока выяснялись все обстоятельства статуса водителя находились рядом, а затем продолжили свой путь.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Стоит отметить, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.

Анджелина Джоли Херсон благотворительность гуманитарная помощь война в Украине ЮНИСЕФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации