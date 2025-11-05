Стало известно, как именно Джоли прибыла в Херсон — не использовала транспорт

Анджелина Джоли во время визита в Херсон. Фото: Кадр из видео

Неожиданный скандальный визит голливудской звезды и посланницы ЮНИСЕФ Анджелины Джоли обрастает подробностями. Оказалось, что актриса никого не предупредила о визите в город и вообще прибыла туда пешком.

Об этом пишет издание POLITICO.

Новые подробности визита Джоли в Херсон

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил POLITICO, что Джоли не сообщила украинскому правительству о своем намерении посетить страну и что она прибыла пешком.

В то же время, представитель Джоли отказался комментировать эту информацию.

Тем временем в Сухопутных войсках Украины прокомментировали инцидент, который получил огласку в соцсетях после сообщений о якобы "задержании охранника Анджелины Джоли".

Оказалось, что мужчина был не охранником, а водителем, офицером запаса с просроченным заключением ВВК, именно поэтому его и доставили в ТЦК. В Сухопутных войсках акцентируют, что Джоли и члены ее команды пока выяснялись все обстоятельства статуса водителя находились рядом, а затем продолжили свой путь.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, Анджелина Джоли приехала в Украину. По сообщениям СМИ, звезда Голливуда посетила Херсон.

Стоит отметить, что это уже второй визит Джоли в Украину за время полномасштабного российского вторжения. В 2022 году актриса посетила Львов, а во время Каннского кинофестиваля 2025 года почтила память убитой россиянами писательницы Виктории Амелиной.