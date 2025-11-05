Відео
Україна
Соцмережі підірвали смішні меми після візиту Джолі до Херсона

Соцмережі підірвали смішні меми після візиту Джолі до Херсона

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:25
Оновлено: 23:07
Візит Джолі до Херсона — які меми поширюють у соцмережах
Анджеліна Джолі. Фото: AP

У середу, 5 листопада, голлівудська акторка Анджеліна Джолі завітала до Херсона. Без пригод під час візиту не обійшлося. Був навіть інцидент за участю працівників ТЦК, які нібито затримали охоронця зіркової гості. 

У соцмережах уже поширили чимало мемів про приїзд акторки — найкращі в добірці від Новини.LIVE.

Меми про візит Джолі в Херсон

Водія, який був у складі групи акторки, на блокпосту в Південноукраїнську нібито забрали до ТЦК та СП, аби з'ясувати його статус придатності до служби. З'ясувалося, що чоловік є офіцером запасу. Наразі він готується до військової служби.

Автори мемів, жартуючи, зробили героєм цієї ситуації ексчоловіка акторки Бреда Пітта: на одних зображеннях він постає в ролі військовозобов'язаного, на інших — у ролі начальника ТЦК. 

Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі ​​​​

Також люди фантазують щодо майбутнього фільму про подорож кінозірки: припускають, що може бути стрічка під назвою "Джолі в Південноукраїнську" або просто "Турист".

Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі
Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі

Не забули й про хлопця, який під час візиту Джолі до Львова у квітні 2022 року так захопився телефоном, що не помітив біля себе зірку. Жартують, що саме він став охоронцем акторки.

Мем про візит Джолі до Херсона
Мем про візит Джолі до Херсона. Фото: соцмережі

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала Херсон у рамках благодійної місії. Акторка побувала в міських пологового будинку та дитячій лікарні.

Раніше ми повідомляли, що очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив Анджеліні Джолі пам'ятний подарунок. Йдеться про монету "Херсон".

Також Новини.LIVE зібрали усі подробиці візиту голлівудської акторки до Херсона. Йдеться і про її благодійну місію, і про інцидент із ТЦК.

Анджеліна Джолі меми Голлівуд актори ТЦК та СП візит
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
