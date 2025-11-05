Визит Джоли в Херсон — какие мемы распространяют в соцсетях

Анджелина Джоли. Фото: AP

В среду, 5 ноября, голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Без происшествий во время визита не обошлось. Был даже инцидент с участием работников ТЦК, которые якобы задержали охранника звездной гостьи.

В соцсетях уже распространили немало мемов о приезде актрисы — лучшие в подборке от Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Мемы о визите Джоли в Херсон

Водителя, который был в составе группы актрисы, на блокпосту в Южноукраинске якобы забрали в ТЦК и СП, чтобы выяснить его статус пригодности к службе. Выяснилось, что мужчина является офицером запаса. Сейчас он готовится к военной службе.

Авторы мемов, шутя, сделали героем этой ситуации экс-супруга актрисы Брэда Питта: на одних изображениях он предстает в роли военнообязанного, на других — в роли начальника ТЦК.

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Также люди фантазируют касательно будущего фильма о путешествии кинозвезды: предполагают, что может быть лента под названием "Джоли в Южноукраинске" или просто "Турист".

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Не забыли и о парне, который во время визита Джоли во Львов в апреле 2022 года так увлекся телефоном, что не заметил возле себя звезду. Шутят, что именно он стал охранником актрисы.

Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Напомним, Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной миссии. Актриса побывала в городских роддоме и детской больнице.

Ранее мы сообщали, что глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько вручил Анджелине Джоли памятный подарок. Речь идет о монете "Херсон".

Также Новини.LIVE собрали все подробности визита голливудской актрисы в Херсон. Речь идет и о ее благотворительной миссии, и об инциденте с ТЦК.