Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Соцсети взорвали смешные мемы после визита Джоли в Херсон

Соцсети взорвали смешные мемы после визита Джоли в Херсон

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 22:25
обновлено: 23:07
Визит Джоли в Херсон — какие мемы распространяют в соцсетях
Анджелина Джоли. Фото: AP

В среду, 5 ноября, голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Без происшествий во время визита не обошлось. Был даже инцидент с участием работников ТЦК, которые якобы задержали охранника звездной гостьи.

В соцсетях уже распространили немало мемов о приезде актрисы — лучшие в подборке от Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Мемы о визите Джоли в Херсон

Водителя, который был в составе группы актрисы, на блокпосту в Южноукраинске якобы забрали в ТЦК и СП, чтобы выяснить его статус пригодности к службе. Выяснилось, что мужчина является офицером запаса. Сейчас он готовится к военной службе.

Авторы мемов, шутя, сделали героем этой ситуации экс-супруга актрисы Брэда Питта: на одних изображениях он предстает в роли военнообязанного, на других — в роли начальника ТЦК.

Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Также люди фантазируют касательно будущего фильма о путешествии кинозвезды: предполагают, что может быть лента под названием "Джоли в Южноукраинске" или просто "Турист".

Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети
Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Не забыли и о парне, который во время визита Джоли во Львов в апреле 2022 года так увлекся телефоном, что не заметил возле себя звезду. Шутят, что именно он стал охранником актрисы.

Мем о визите Джоли в Херсон
Мем о визите Джоли в Херсон. Фото: соцсети

Напомним, Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках благотворительной миссии. Актриса побывала в городских роддоме и детской больнице.

Ранее мы сообщали, что глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько вручил Анджелине Джоли памятный подарок. Речь идет о монете "Херсон".

Также Новини.LIVE собрали все подробности визита голливудской актрисы в Херсон. Речь идет и о ее благотворительной миссии, и об инциденте с ТЦК.

Анджелина Джоли мемы Голливуд актеры ТЦК и СП визит
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации