Анджелина Джоли поддержала жителей Николаева и Херсона

Дата публикации 6 ноября 2025 13:48
обновлено: 14:48
Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон — как прокомментировала
Голливудская актриса Анджелина Джоли наблюдает, как играет ребенок. Фото: Legacy of War Foundation

Голливудская актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли приехала на юг Украины вместе с представителями Legacy of War Foundation. Стало известно, что Джоли побывала не только в Херсоне, но и встретилась с медицинским персоналом, волонтерами и местными семьями в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Legacy of War Foundation.

Читайте также:

Анджелина Джоли побывала в Херсоне и Николаеве

Известная актриса увидела, как громады адаптируются к реалиям войны — в частности, обустраивают укрепленные подземные помещения для обучения и лечения, а над дорогами устанавливают защитные сетки от атак дронов.

Джолі в Україні
Анджелина Джоли общается с волонтерами. Фото: Legacy of War Foundation

На увиденное актриса отреагировала с сочувствием и восторгом.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отворачиваются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. После почти трех лет конфликта видно истощение, но так же заметна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь", — прокомментировала Анджелина Джоли.

Также она сравнила жизнь гражданских в Украине с ситуацией в Судане, газе и ДРК. Актриса подчеркнула, что защита мирного населения должна быть приоритетом.

"Жители Николаева и Херсона являются одними из многих общин, которые переживают длительный конфликт во всем мире, включая гражданское население Судана, Газы и ДРК. Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт похож: вынужденное переселение, потери и ежедневные усилия, чтобы сохранить достоинство. Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в жестокой борьбе оружия и технологий", — отметила Анджелина Джоли.

Напомним, стали известны подробности, как Анджелина Джоли попала в Украину. Также соцсети взорвались мемами из-за приезда актрисы и скандального задержания работниками ТЦК одного из сопровождающих.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
