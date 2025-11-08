Анджелина Джоли получила почетный коин от ГПСУ. Фото: ГПСУ/Telegram

Пограничники поблагодарили известную американскую актрису и гуманитарного деятеля Анджелину Джоли за ее неизменную поддержку Украины и публичную позицию по защите людей, пострадавших от войны. Известная личность посетила украинские города накануне.

Информация об этом появилась на официальной странице Госпогранслужбы в пятницу, 7 ноября.

Реклама

Читайте также:

Анджелина Джоли получила подарки от украинских пограничников

Звезда продолжает привлекать внимание международного сообщества к проблемам вынужденных переселенцев и призывает мир активнее помогать тем, кто пострадал от российской агрессии.

В знак уважения и благодарности, военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда передали Джоли подарочный комплект с элементами украинской национальной символики. Также презентовали коин Государственной пограничной службы — почетный жетон, которым отмечают друзей и партнеров Украины.

ГПСУ поблагодарила Джоли за помощь Украине и переселенцам. Фото: ГПСУ/Telegram

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины. Фото: ГПСУ/Telegram

В ГПСУ отметили, что внимание таких известных международных деятелей помогает усиливать поддержку Украины на глобальном уровне.

Напомним, что в рамках своей гуманитарной миссии Анджелина Джоли побывала в Херсоне и Николаеве. Звезда пообщалась с жителями и посетила больницы.

А также мы писали, что актриса получила особый подарок от главы Херсонской МВА.