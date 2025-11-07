Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Джолі помітили ще в одному українському місті — фото

Джолі помітили ще в одному українському місті — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 15:06
Оновлено: 15:19
Анджеліна Джолі приїхала до Херсона і Тернополя — фото
Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: кадр з відео

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили у Тернополі під час її візиту до України. Тим часом у мережі з'явилося нове фото з її візиту до Херсона, де зірка відвідала прифронтові райони в межах гуманітарної місії.

Світлиною з акторкою поділилася журналістка Заріна Забріскі в соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Джолі відвідала Херсон і Тернопіль

Як відомо, зірка приїхала до Херсона в рамках програми благодійної допомоги. Візит тримали в таємниці з міркувань безпеки, адже місто постійно зазнає обстрілів.

На свіжому фото з поїздки на південь акторка стоїть у херсонському антидроновому тунелі. Задля безпеки на Джолі одягнуті бронежилет та каска.

"Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіусу дії. Велика вдячність", — підписала фото Заріна Забріскі.

Анджеліна Джолі приїхала до Херсона
Анджеліна Джолі під час поїздки до Херсона. Фото: x.com/ZarinaZabrisky

Тим часом із соцмереж стало відомо, що акторка вирушила до ще одного українського міста. Анджеліну заскочили за покупками на одній із заправок у Тернополі. Знаменитість була у масці та робила покупки.

Анджеліна Джолі приїхала до Тернополя
Анджеліна Джолі у Тернополі. Фото: t.me/fainemisto_tv

Нагадаємо, що в рамках своєї гуманітарної місії Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві. Зірка поспілкувалася з мешканцями та відвідала лікарні.

А також ми писали, що акторка отримала особливий подарунок від очільника Херсонської МВА.

Анджеліна Джолі Херсон Тернопіль закордонні зірки війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації