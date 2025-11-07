Анджеліна Джолі приїхала до Херсона і Тернополя — фото

Джолі помітили ще в одному українському місті — фото
Голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили у Тернополі під час її візиту до України. Тим часом у мережі з'явилося нове фото з її візиту до Херсона, де зірка відвідала прифронтові райони в межах гуманітарної місії.
Світлиною з акторкою поділилася журналістка Заріна Забріскі в соцмережі Х.
Джолі відвідала Херсон і Тернопіль
Як відомо, зірка приїхала до Херсона в рамках програми благодійної допомоги. Візит тримали в таємниці з міркувань безпеки, адже місто постійно зазнає обстрілів.
На свіжому фото з поїздки на південь акторка стоїть у херсонському антидроновому тунелі. Задля безпеки на Джолі одягнуті бронежилет та каска.
"Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіусу дії. Велика вдячність", — підписала фото Заріна Забріскі.
Тим часом із соцмереж стало відомо, що акторка вирушила до ще одного українського міста. Анджеліну заскочили за покупками на одній із заправок у Тернополі. Знаменитість була у масці та робила покупки.
Нагадаємо, що в рамках своєї гуманітарної місії Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві. Зірка поспілкувалася з мешканцями та відвідала лікарні.
А також ми писали, що акторка отримала особливий подарунок від очільника Херсонської МВА.
