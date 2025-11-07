Анджеліна Джолі приїхала до Херсона і Тернополя — фото

Анджеліна Джолі у Херсоні. Фото: кадр з відео

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі помітили у Тернополі під час її візиту до України. Тим часом у мережі з'явилося нове фото з її візиту до Херсона, де зірка відвідала прифронтові райони в межах гуманітарної місії.

Світлиною з акторкою поділилася журналістка Заріна Забріскі в соцмережі Х.

Джолі відвідала Херсон і Тернопіль

Як відомо, зірка приїхала до Херсона в рамках програми благодійної допомоги. Візит тримали в таємниці з міркувань безпеки, адже місто постійно зазнає обстрілів.

На свіжому фото з поїздки на південь акторка стоїть у херсонському антидроновому тунелі. Задля безпеки на Джолі одягнуті бронежилет та каска.

"Завдяки Джолі світ тепер знає: Херсон, українське місто, живе за милю від фронту, під безперервними атаками дронів ближнього радіусу дії. Велика вдячність", — підписала фото Заріна Забріскі.

Анджеліна Джолі під час поїздки до Херсона. Фото: x.com/ZarinaZabrisky

Тим часом із соцмереж стало відомо, що акторка вирушила до ще одного українського міста. Анджеліну заскочили за покупками на одній із заправок у Тернополі. Знаменитість була у масці та робила покупки.

Анджеліна Джолі у Тернополі. Фото: t.me/fainemisto_tv

Нагадаємо, що в рамках своєї гуманітарної місії Анджеліна Джолі побувала у Херсоні та Миколаєві. Зірка поспілкувалася з мешканцями та відвідала лікарні.

А також ми писали, що акторка отримала особливий подарунок від очільника Херсонської МВА.