Україна
Джоли заметили еще в одном украинском городе — фото

Джоли заметили еще в одном украинском городе — фото

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 15:06
обновлено: 15:19
Анджелина Джоли приехала в Херсон и Тернополь - фото
Анджелина Джоли в Херсоне. Фото: кадр из видео

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в Тернополе во время ее визита в Украину. Тем временем в сети появилось новое фото с ее визита в Херсон, где звезда посетила прифронтовые районы в рамках гуманитарной миссии.

Фотографией с актрисой поделилась журналистка Зарина Забриски в соцсети Х.

Читайте также:

Джоли посетила Херсон и Тернополь

Как известно, звезда приехала в Херсон в рамках программы благотворительной помощи. Визит держали в тайне из соображений безопасности, ведь город постоянно подвергается обстрелам.

На свежем фото из поездки на юг актриса стоит в херсонском антидроновом тоннеле. Для безопасности на Джоли надеты бронежилет и каска.

"Благодаря Джоли мир теперь знает: Херсон, украинский город, живет в миле от фронта, под непрерывными атаками дронов ближнего радиуса действия. Большая благодарность", — подписала фото Зарина Забриски.

Анджеліна Джолі приїхала до Херсона
Анджелина Джоли во время поездки в Херсон. Фото: x.com/ZarinaZabrisky

Тем временем из соцсетей стало известно, что актриса отправилась в еще один украинский город. Анджелину заскочили за покупками на одной из заправок в Тернополе. Знаменитость была в маске и делала покупки.

Анджеліна Джолі приїхала до Тернополя
Анджелина Джоли в Тернополе. Фото: t.me/fainemisto_tv

Напомним, что в рамках своей гимназической миссии Анджелина Джоли побывала в Херсоне и Николаеве. Звезда пообщалась с жителями и посетила больницы.

А также мы писали, что актриса получила особый подарок от главы Херсонской МВА.

Анджелина Джоли Херсон Тернополь зарубежные звезды война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
