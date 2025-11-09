Видео
Главная Новости дня Трудно, но вдохновляет — Джоли высказалась о визите в Украину

Трудно, но вдохновляет — Джоли высказалась о визите в Украину

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 09:55
обновлено: 10:09
Анджелина Джоли в Украине — актриса поделилась впечатлениями
Анджелина Джоли во время визита в Украину. Фото: ГПСУ

Американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли 5 ноября приехала с визитом в Украину. Она посетила Херсон и Николаев, где встретилась с семьями, которые живут на линии фронта.

Об этом Анджелина Джоли написала в своем Instagram.

Читайте также:

Впечатления Анджелины Джоли от визита в Украину

После своего визита в Николаев и Херсон, Джоли поделилась впечатлениями от пребывания в украинских городах, которые находятся под обстрелами. Она заявила, что там постоянно существует угроза атаки дронами.

Анджеліна Джолі в Україні
Анджелина Джоли играет с детьми во время визита в Херсон. Фото: REUTERS

"Угроза дронов была постоянной и удручающей. В небе слышно низкое гудение — его здесь называют "сафари на людей", ведь дроны постоянно используют, чтобы отслеживать, преследовать и терроризировать мирных жителей", — написала американская актриса.

Она подчеркнула, что была поражена тем, как, несмотря на постоянные риски и удары врага, люди продолжают жить.

Візит Анджеліни Джолі в Україну
Анджелина Джоли в Херсоне. Фото: REUTERS

"Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы — твердо настроены продолжать жизнь. Это было трудно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще наблюдать. Многие люди говорили мне о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о еще большем страхе быть забытыми миром", — отметила Анджелина Джоли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, во время визита в Украину Джоли получила особый подарок от председателя Херсонской ГВА. Звезда прибыла в город с благотворительной миссией.

Кроме того, голливудскую актрису заметили в Тернополе. Ее застали за покупками на одной из заправок.

Также мы писали, что пограничники вручили Анджелине Джоли символику Украины. Ее поблагодарили за неизменную поддержку и публичную позицию по защите людей.

Во время визита Джоли не обошлось и без казусов. ТЦК задержали водителя известной звезды. По сети ходят слухи, что это был охранник, но в Сухопутных войсках объяснили, что это водитель из украинской команды, которая сопровождала актрису.

Анджелина Джоли Херсон Николаев Украина война в Украине визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
