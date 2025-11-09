Анджелина Джоли в Украине — актриса поделилась впечатлениями

Трудно, но вдохновляет — Джоли высказалась о визите в Украину
Американская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли 5 ноября приехала с визитом в Украину. Она посетила Херсон и Николаев, где встретилась с семьями, которые живут на линии фронта.
Об этом Анджелина Джоли написала в своем Instagram.
Впечатления Анджелины Джоли от визита в Украину
После своего визита в Николаев и Херсон, Джоли поделилась впечатлениями от пребывания в украинских городах, которые находятся под обстрелами. Она заявила, что там постоянно существует угроза атаки дронами.
"Угроза дронов была постоянной и удручающей. В небе слышно низкое гудение — его здесь называют "сафари на людей", ведь дроны постоянно используют, чтобы отслеживать, преследовать и терроризировать мирных жителей", — написала американская актриса.
Она подчеркнула, что была поражена тем, как, несмотря на постоянные риски и удары врага, люди продолжают жить.
"Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы — твердо настроены продолжать жизнь. Это было трудно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще наблюдать. Многие люди говорили мне о психологическом бремени жизни под постоянной угрозой — и о еще большем страхе быть забытыми миром", — отметила Анджелина Джоли.
Напомним, во время визита в Украину Джоли получила особый подарок от председателя Херсонской ГВА. Звезда прибыла в город с благотворительной миссией.
Кроме того, голливудскую актрису заметили в Тернополе. Ее застали за покупками на одной из заправок.
Также мы писали, что пограничники вручили Анджелине Джоли символику Украины. Ее поблагодарили за неизменную поддержку и публичную позицию по защите людей.
Во время визита Джоли не обошлось и без казусов. ТЦК задержали водителя известной звезды. По сети ходят слухи, что это был охранник, но в Сухопутных войсках объяснили, что это водитель из украинской команды, которая сопровождала актрису.
