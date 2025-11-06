Водителя кортежа Джоли задержали - что известно

Тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий. Фото: Суспільне

В среду, 6 ноября, в Николаеве задержали самбиста Дмитрия Пищикова. Именно он, как выяснилось, был водителем в кортеже голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Об этом сообщает Суспільне.

Водителя кортежа Джоли задержали

Как стало известно, Пищиков преподает самбо и ММА, а также занимается восстановительными массажами.

В комментарии журналистам его брат Евгений рассказал, что Дмитрий в армии не служил. Прошел военную кафедру в летной академии 10 лет назад.

"Ехали в кортеже, но он не охранник. Он от общественной организации, он как сопровождение — показать, рассказать, как волонтер ехал с ними. Он не охранник Анджелины Джоли. Он не в расшифровке. У него заболевание спины, что не может поворачиваться. Свежее ВЛК 2025 года у него. Все документы и волонтерское удостоверение при нем было. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", — сказал он.

Также в сети показали скриншоты из Instagram Дмитрия, где он писал, что Джоли его "пока не отбила", намекая, что визит актрисы в николаевский ТЦК был связан именно с ним, а не с походом в туалет, как ранее утверждали в военкомате.

Позже Дмитрий сообщил знакомым, что его "уже выпустили из подвала" и что "пока решается".

Скриншот переписки с Дмитрием. Фото: stranaua

Напомним, что в среду, 5 ноября, в Украину прибыла американская звезда Анджелина Джоли. На этот раз актриса посетила прифронтовой Херсон — город, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов.

Знаменитость посетила Херсон в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медицинских учреждениях, в частности в детской больнице и роддоме.

Во время визита мужчину, который сопровождал Анджелину Джоли, забрали в Территориальный центр комплектования, потому что у него не было отсрочки.