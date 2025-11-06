Відео
Україна
Інцидент з ТЦК — стала відома особа чоловіка з кортежу Джолі

Інцидент з ТЦК — стала відома особа чоловіка з кортежу Джолі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:39
Оновлено: 16:01
Водія кортежу Джолі затримали - що відомо
Тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро. Фото: Суспільне

У середу, 5 листопада, у Миколаєві затримали 33-річного тренера з бойового самбо з Кропивницького, волонтера Дмитра Піщикова. Саме він, як з'ясувалося, був водієм у кортежі голлівудської актриси Анджеліни Джолі.

Про це повідомляє Суспільне.

Як стало відомо, Піщиков викладає самбо та ММА, а також займається відновлювальними масажами.

У коментарі журналістам його брат Євген розповів, що Дмитро в армії не служив. Пройшов військову кафедру в льотній академії 10 років тому.

"Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від громадської організації, він як супровід, показати, розказати, як волонтер їхав з ними. Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", — сказав він.

Також у мережі показали скриншоти з Instagram Дмитра, де він писав, що Джолі його "поки не відбила", натякаючи, що візит актриси до миколаївського ТЦК був пов'язаний саме з ним, а не з походом до туалету, як раніше стверджували у військкоматі.

Пізніше Дмитро повідомив знайомим, що його "вже випустили з підвалу" і що "поки що вирішується".


Нагадаємо, що в середу, 5 листопада, до України прибула американська зірка Анджеліна Джолі. Цього разу акторка відвідала прифронтовий Херсон — місто, яке щоденно потерпає від ворожих обстрілів.

Знаменитість відвідала Херсон в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медичних закладах, зокрема у дитячій лікарні та пологовому будинку.

Під час візиту чоловіка, який супроводжував Анджеліну Джолі, забрали до Територіального центру комплектування, тому що він нібито не мав відстрочки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
