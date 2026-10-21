Амбасадорка Норвегії в США Аннікен Гуйтфельдт. Фото: Новини.LIVE

Посольства України та Норвегії у США організували спеціальний брифінг, присвячений становищу жителів окупованих Олешок. Норвезька сторона категорично засудила дії Росії, наголосивши на катастрофічній гуманітарній ситуації та порушенні міжнародних норм державою-окупантом. Також там дали оцінку шансам на мир в Україні та яким має бути переговорний процес.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Дипломати прокоментували ситуацію в Олешках

Представники норвезького та українського посольств у Сполучених Штатах Америки провели спільний публічний захід. Головним фокусом брифінгу стали наслідки російського вторгнення для жителів міста Олешки, що розташоване на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Учасники зустрічі детально проаналізували гуманітарні проблеми, з якими стикаються місцеві мешканці, та загальне поточне становище в населеному пункті. Дипломати окремо закцентували на тому, що люди, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, потребують безперервної міжнародної підтримки та постійної уваги світу.

Відкривали подію вітальними промовами тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік разом із норвезькою амбасадоркою в США Аннікен Гуйтфельдт. Спікерками на брифінгу також виступили американська режисерка, письменниця та журналістка Заріна Забриська й очільниця Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

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Позиція Норвегії щодо умов переговорів

Під час обговорення Аннікен Гуйтфельдт чітко окреслила офіційне бачення Осло щодо ситуації в Україні та дипломатичного врегулювання. За її словами, гуманітарна криза стає дедалі гострішою з кожним днем.

"Згідно з міжнародним правом, Росія є окупаційною державою. Вона має чіткі, дуже чіткі зобов’язання. Зобов’язання, які вона продовжує ігнорувати", — заявила Гуйтфельдт.

Вона підкреслила, що на контрольованих росіянами територіях цивільне населення опинилося під постійною загрозою смерті, потерпаючи від відсутності доступу до медичної допомоги та нестачі продовольства.

"Олешки показують нам жахливу реальність життя під російською окупацією. Права не поважаються, а безпека не гарантується", — наголосила амбасадорка.

Дипломатка зауважила, що війна разом із її довгостроковими наслідками зрештою має завершитися за столом переговорів, проте до цього етапу необхідно підійти виключно на прийнятних умовах.

"Тим часом тиск на Росію має тривати, а поступки вимагають чіткіших і більш реалістичних умов. Отже, ми ні в якому разі не сприяємо підтримці існуючої дипломатичної конференції. Ми не виступаємо посередниками і не ведемо переговорів. Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє, і саме Україна повинна визначити, які умови є для цього прийнятними", — констатувала представниця Норвегії.

Гуйтфельдт резюмувала свій виступ запевненням, що норвезька сторона очікує на встановлення виключно справедливого миру, якого найбільше за всіх прагне сам український народ.

Новини.LIVE повідомляли, що в окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна криза досягла критичної межі. Зараз у заблокованому місті без світла, води та стабільного провіанту виживають близько двох тисяч людей. Місцеві жителі через голод змушені їсти бур'ян, у громаді вже фіксують смертельні випадки від виснаження.

Тимчасово повірений у справах України в США Денис Сєнік порівняв те, що відбувається в місті, з Голодомором, підкресливши, що окупанти ходять по хатах і силою відбирають у людей останні харчі.

На тлі міжнародного розголосу Україна намагається домовитися з РФ про відкриття гуманітарного коридору, щоб вивезти цивільних на підконтрольну територію. Перемовини тривають щодня, проте ситуація залишається нестабільною.

Тим часом Норвегія та Фінляндія взяли участь у перемовинах Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом за ініціативи Києва. Про це заявила норвезька амбасадорка у США Аннікен Гуйтфельдт за підсумками переговорів, які відбулися в Осло.

Раніше повідомлялося, що цього тижня спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Норвегію для обговорення українського питання. На тлі цих дипломатичних кроків глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала лідерів ЄС діяти рішучіше. Вона наголосила, що Європа має не просто реагувати на забаганки Москви, а висувати власні жорсткі вимоги щодо умов завершення війни.

Уже в середу, 21 жовтня, Стів Віткофф має прибути до Санкт-Петербурга. Американський посланець планує обговорити з російською стороною пропозиції європейських партнерів, напрацьовані під час зустрічей в Осло.