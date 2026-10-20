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Головна Новини дня Каллас: Європа має висувати власні вимоги на переговорах щодо України

Каллас: Європа має висувати власні вимоги на переговорах щодо України

Ua ru
20 жовтня 2026 17:56
Каллас заявила, що США півтора року підштовхують Україну до капітуляції err.ee
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Фото: err.ee Каллас заявила, що США півтора року схиляють Україну до капітуляції

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Європа має висувати власні вимоги на переговорах щодо України. На її думку, європейські країни повинні не лише реагувати на вимоги Росії, а й формувати власну позицію щодо умов завершення війни.

Про це Каллас сказала під час виступу в Європейському парламенті, передає Новини.LIVE.

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Каллас закликала Європу висувати власні вимоги на переговорах

Вона наголосила, що Європа має відповідати на максималістські вимоги Москви власними умовами. Також, за словами Каллас, європейські країни повинні бути безпосередніми учасниками переговорів, адже питання скасування санкцій проти Росії залежить від рішень самого Євросоюзу.

Окремо глава європейської дипломатії згадала про попередні спроби домовитися про припинення бойових дій. За її словами, Україна погодилася на припинення вогню, енергетичне перемир’я та домовленості щодо Чорного моря, однак Росія не підтримала ці пропозиції.

Каллас також заявила, що американські переговорники майже півтора року намагаються схилити Україну до капітуляції:

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"Хоча американські переговорники вже майже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, Україна не капітулювала на умовах Путіна, тому що Європа підтримувала Україну"

На цьому тлі глава дипломатії ЄС закликала посилювати тиск на Росію, а не вимагати поступок від України. Вона підкреслила, що Європа має відстоювати власні умови та відігравати активну роль у переговорах щодо завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила про схвалення найбільшого від початку повномасштабної війни розширення санкційного списку проти Росії. Обмеження охоплюють майже 1600 нових позицій, понад половина з яких пов’язана з виробництвом балістичних ракет. Санкції мають ускладнити та уповільнити виробництво російського озброєння.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що енергетичне перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах може бути вигіднішим Росії. Вона привітала домовленість, однак наголосила, що поки не бачить ознак її дотримання з боку Москви. Каллас також закликала зосередитися на припиненні вбивств цивільних і захисті енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Європейський союз війна в Україні Кая Каллас Росія мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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