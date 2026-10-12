Каллас пояснила, чому перемир’я щодо НПЗ вигідніше Росії

Єврокомісарка Кая Каллас. Фото: facebook.com/kallaskaja

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас привітала оголошення енергетичного перемир’я між Україною та Росією, однак заявила, що поки не бачить ознак дотримання домовленості з боку Москви. Вона також висловилася за припинення вбивств цивільних, а не лише за обмеження ударів по енергетичних об’єктах, наголосивши на важливості захисту енергетики напередодні зими.

Про це Каллас заявила 12 жовтня журналістам перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає Новини.LIVE.

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Чому перемир’я щодо НПЗ вигідне Росії

Каллас звернула увагу на різницю в кількості нафтопереробних заводів в Україні та Росії. Україна має лише один такий завод, тоді як у Росії їх багато.

Тому перемир’я, яке передбачає припинення ударів лише по НПЗ, створює перевагу для російської сторони. Водночас вона наголосила, що наразі немає підтверджень того, що Росія дотримується перемир’я.

Каллас закликала зупинити вбивства цивільних

На думку Каллас, припинення вогню не має обмежуватися ударами по енергетичних об’єктах.

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"Звісно, особисто я також вітала б припинення вогню, яке передбачало б не лише припинення ударів по енергетиці, а й припинення вбивств людей. Водночас енергетика надзвичайно важлива, адже зима буде холодною", — заявила Каллас.

Під час спілкування з журналістами Каллас також відповіла на запитання про ефективність санкцій проти Росії та боротьбу з її тіньовим флотом. Вона заявила, що обмеження позбавили Москву значних фінансових ресурсів.

"Санкції позбавили їх 1 трлн євро, і ці гроші не фінансують цю війну", – сказала Каллас.

Що передувало

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, про енергетичне перемир’я між Росією та Україною, яке мало діяти негайно. Проте пізніше стало відомо, що ініціатива стосувалася насамперед припинення ударів по нафтопереробних заводах.

Також Новини.LIVE писали, що колишній спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна має продовжувати удари по російських НПЗ. На його думку, прагнення Володимира Путіна зупинити ці атаки пов’язане, зокрема, з бажанням налагодити постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів.