Каллас объяснила, почему перемирие по поводу НПЗ выгоднее России

Еврокомиссар Кая Каллас. Фото: facebook.com/kallaskaja

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приветствовала объявление энергетического перемирия между Украиной и Россией, однако заявила, что пока не видит признаков соблюдения договоренности со стороны Москвы. Она также высказалась за прекращение убийств мирных жителей, а не только за ограничение ударов по энергетическим объектам, подчеркнув важность защиты энергетики в преддверии зимы.

Об этом Каллас заявила 12 октября журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает Новини.LIVE.

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Почему перемирие в отношении НПЗ выгодно России

Каллас обратила внимание на разницу в количестве нефтеперерабатывающих заводов в Украине и России. В Украине есть только один такой завод, тогда как в России их много.

Поэтому перемирие, предусматривающее прекращение ударов только по НПЗ, создает преимущество для российской стороны. В то же время она подчеркнула, что пока нет подтверждений того, что Россия соблюдает перемирие.

Каллас призвала прекратить убийства мирных жителей

По мнению Каллас, прекращение огня не должно ограничиваться ударами по энергетическим объектам.

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"Конечно, лично я также приветствовала бы прекращение огня, которое предполагало бы не только прекращение ударов по энергетике, но и прекращение убийств людей. В то же время энергетика чрезвычайно важна, ведь зима будет холодной", — заявила Каллас.

Во время общения с журналистами Каллас также ответила на вопрос об эффективности санкций против России и борьбе с её теневым флотом. Она заявила, что ограничения лишили Москву значительных финансовых ресурсов.

"Санкции лишили их 1 трлн евро, и эти деньги не идут на финансирование этой войны", — сказала Каллас.

Что предшествовало

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, которое должно было вступить в силу немедленно. Однако позже стало известно, что инициатива касалась прежде всего прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Также Новини.LIVE писали, что бывший специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что Украина должна продолжать удары по российским НПЗ. По его мнению, стремление Владимира Путина остановить эти атаки связано, в частности, с желанием наладить поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.