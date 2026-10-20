Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Фото: err.ee Каллас заявила, что США уже полтора года подталкивают Украину к капитуляции

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Европа должна выдвигать собственные требования на переговорах по Украине. По её мнению, европейские страны должны не только реагировать на требования России, но и формировать собственную позицию относительно условий прекращения войны.

Об этом Каллас заявила во время выступления в Европейском парламенте, передает Новини.LIVE.

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Каллас призвала Европу выдвигать собственные требования на переговорах

Она подчеркнула, что Европа должна отвечать на максималистские требования Москвы собственными условиями. Также , по словам Каллас, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговоров, ведь вопрос отмены санкций против России зависит от решений самого Евросоюза.

Отдельно глава европейской дипломатии упомянула о предыдущих попытках договориться о прекращении боевых действий. По её словам, Украина согласилась на прекращение огня, энергетическое перемирие и договоренности по Черному морю, однако Россия не поддержала эти предложения.

Каллас также заявила, что американские переговорщики почти полтора года пытаются склонить Украину к капитуляции:

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"Хотя американские переговорщики уже почти полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, Украина не капитулировала на условиях Путина, потому что Европа поддерживала Украину"

На этом фоне глава дипломатии ЕС призвала усиливать давление на Россию, а не требовать уступок от Украины. Она подчеркнула, что Европа должна отстаивать свои условия и играть активную роль в переговорах о прекращении войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила об одобрении крупнейшего с начала полномасштабной войны расширения санкционного списка против России. Ограничения охватывают почти 1600 новых позиций, более половины из которых связаны с производством баллистических ракет. Санкции должны затруднить и замедлить производство российского вооружения.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что энергетическое перемирие в отношении ударов по энергетическим объектам может оказаться более выгодным для России. Она приветствовала эту договоренность, однако подчеркнула, что пока не видит признаков её соблюдения со стороны Москвы. Каллас также призвала сосредоточиться на прекращении убийств мирных жителей и защите энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.