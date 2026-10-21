Посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт. Фото: Новини.LIVE

Посольства Украины и Норвегии в США организовали специальный брифинг, посвященный положению жителей оккупированных Олешек. Норвежская сторона категорически осудила действия России, подчеркнув катастрофическую гуманитарную ситуацию и нарушение международных норм государством-оккупантом. Также там дали оценку шансам на мир в Украине и тому, каким должен быть переговорный процесс.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Дипломаты прокомментировали ситуацию в Олешках

Представители норвежского и украинского посольств в Соединенных Штатах Америки провели совместное публичное мероприятие. Главной темой брифинга стали последствия российского вторжения для жителей города Олешки, расположенного на временно оккупированной территории Херсонской области.

Участники встречи подробно проанализировали гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, и общую текущую ситуацию в населенном пункте. Дипломаты особо подчеркнули, что люди, пострадавшие в результате вооруженной агрессии России против Украины, нуждаются в непрерывной международной поддержке и постоянном внимании со стороны мирового сообщества.

Мероприятие открыли приветственными речами временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник вместе с послом Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт. С докладами на брифинге также выступили американская режиссер, писательница и журналистка Зарина Забриска и руководительница Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

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Позиция Норвегии относительно условий переговоров

В ходе обсуждения Анникен Гуйтфельдт четко обозначила официальную позицию Осло относительно ситуации в Украине и дипломатического урегулирования. По ее словам, гуманитарный кризис с каждым днем становится все более острым.

"Согласно международному праву, Россия является оккупационной державой. У нее есть четкие, очень четкие обязательства. Обязательства, которые она продолжает игнорировать", — заявила Гуйтфельдт.

Она подчеркнула, что на контролируемых россиянами территориях гражданское население оказалось под постоянной угрозой смерти, страдая от отсутствия доступа к медицинской помощи и нехватки продовольствия.

"Олешки показывают нам ужасную реальность жизни под российской оккупацией. Права не уважаются, а безопасность не гарантируется", — подчеркнула посол.

Дипломатка отметила, что война вместе с её долгосрочными последствиями в конечном итоге должна завершиться за столом переговоров, однако к этому этапу необходимо подойти исключительно на приемлемых условиях.

"Между тем давление на Россию должно продолжаться, а уступки требуют более четких и реалистичных условий. Поэтому мы ни в коем случае не поддерживаем проведение нынешней дипломатической конференции. Мы не выступаем посредниками и не ведем переговоров. Украина должна сама решать свое будущее, и именно Украина должна определить, какие условия являются для этого приемлемыми", — констатировала представительница Норвегии.

Гуйтфельдт завершила свое выступление заверением, что норвежская сторона рассчитывает на установление исключительно справедливого мира, к которому больше всего стремится сам украинский народ.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарный кризис достиг критической отметки. Сейчас в заблокированном городе без света, воды и стабильного провианта выживают около двух тысяч человек. Местные жители из-за голода вынуждены есть сорняки, в общине уже фиксируются смертельные случаи от истощения.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сравнил то, что происходит в городе, с Голодомором, подчеркнув, что оккупанты ходят по домам и силой отбирают у людей последние запасы продовольствия.

На фоне международного резонанса Украина пытается договориться с РФ об открытии гуманитарного коридора, чтобы вывезти мирных жителей на подконтрольную территорию. Переговоры ведутся ежедневно, однако ситуация остается нестабильной.

Между тем Норвегия и Финляндия приняли участие в переговорах Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Виткоффом по инициативе Киева. Об этом заявила посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт по итогам переговоров, состоявшихся в Осло.

Ранее сообщалось, что на этой неделе спецпредставители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить Норвегию для обсуждения украинского вопроса. На фоне этих дипломатических шагов глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала лидеров ЕС действовать более решительно. Она подчеркнула, что Европа должна не просто реагировать на прихоти Москвы, а выдвигать собственные жесткие требования относительно условий завершения войны.

Уже в среду, 21 октября, Стив Виткофф должен прибыть в Санкт-Петербург. Американский посланник планирует обсудить с российской стороной предложения европейских партнеров, выработанные в ходе встреч в Осло.