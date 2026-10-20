Амбасадора Норвегії в США Аннікен Гуйтфельдт. Фото: facebook.com/annikenhuitfeldt

Норвегія та Фінляндія долучилися до переговорів президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом на прохання української сторони. Про це заявила амбасадорка Норвегії у США Аннікен Гуйтфельдт, коментуючи зустріч в Осло.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Гуйтфельдт наголосила на важливості співпраці США та Європи

За словами дипломатки, участь норвезького прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александера Стубба зумовлена тісною співпрацею обох держав з Україною.

Ще одним чинником вона назвала спільний кордон Норвегії та Фінляндії з Росією. Гуйтфельдт наголосила, що обидві країни підтримують Україну в питаннях оборони та пошуку шляхів до миру. Вона також підкреслила важливість подальшої дипломатичної взаємодії між США та європейськими державами.

"Норвегія та Фінляндія долучилися до зустрічі на прохання України. Це пов’язано з тісною співпрацею наших країн з Україною, а також із тим, що ми маємо спільний кордон із Росією. Ми рішуче підтримуємо оборону України та зусилля для досягнення миру", — зазначила амбасадорка.

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За словами Гуйтфельдт, співпраця між американською та європейською сторонами має продовжуватися. Вона висловила сподівання, що переговори сприятимуть подальшій взаємодії партнерів, зокрема в питаннях забезпечення безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня видання Politico повідомило, що США планують запропонувати Володимиру Путіну провести особисті переговори з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом для обговорення припинення вогню. Передати цю ініціативу російській стороні має спецпосланець США Стів Віткофф під час запланованого візиту до РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня Володимир Зеленський розповів про результати переговорів в Осло, під час яких українська делегація та партнери обговорили гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО. Окремо учасники зустрічі розглянули питання, які потребують подальшого узгодження, та обмінялися оцінками попередніх переговорів у Маямі.