Посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт. Фото: facebook.com/annikenhuitfeldt

Норвегия и Финляндия присоединились к переговорам президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом по просьбе украинской стороны. Об этом заявила посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт, комментируя встречу в Осло.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Гуйтфельдт подчеркнула важность сотрудничества США и Европы

По словам дипломата, участие премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба обусловлено тесным сотрудничеством обоих государств с Украиной.

Еще одним фактором она назвала общую границу Норвегии и Финляндии с Россией. Гуйтфельдт подчеркнула, что обе страны поддерживают Украину в вопросах обороны и поиска путей к миру. Она также подчеркнула важность дальнейшего дипломатического взаимодействия между США и европейскими государствами.

"Норвегия и Финляндия присоединились к встрече по просьбе Украины. Это связано с тесным сотрудничеством наших стран с Украиной, а также с тем, что у нас есть общая граница с Россией. Мы решительно поддерживаем оборону Украины и усилия по достижению мира", — отметила посол.

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По словам Гуйтфельдт, сотрудничество между американской и европейской сторонами должно продолжаться. Она выразила надежду, что переговоры будут способствовать дальнейшему взаимодействию партнеров, в частности в вопросах обеспечения безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября издание Politico сообщило, что США планируют предложить Владимиру Путину провести личные переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом для обсуждения прекращения огня. Передать эту инициативу российской стороне должен специальный посланник США Стив Виткофф во время запланированного визита в РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Осло, в ходе которых украинская делегация и партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО. Отдельно участники встречи рассмотрели вопросы, требующие дальнейшего согласования, и обменялись оценками предыдущих переговоров в Майами.