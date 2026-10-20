Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Посольство Норвегии объяснило участие Стере и Стубба в переговорах с Зеленским

Посольство Норвегии объяснило участие Стере и Стубба в переговорах с Зеленским

Ua ru
20 октября 2026 23:00
Репортаж
Переговоры Зеленского с Виткоффом в Осло: почему к ним присоединились Норвегия и Финляндия facebook.com/annikenhuitfeldt
Посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт. Фото: facebook.com/annikenhuitfeldt

Норвегия и Финляндия присоединились к переговорам президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом по просьбе украинской стороны. Об этом заявила посол Норвегии в США Анникен Гуйтфельдт, комментируя встречу в Осло.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Гуйтфельдт подчеркнула важность сотрудничества США и Европы

По словам дипломата, участие премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба обусловлено тесным сотрудничеством обоих государств с Украиной.

Еще одним фактором она назвала общую границу Норвегии и Финляндии с Россией. Гуйтфельдт подчеркнула, что обе страны поддерживают Украину в вопросах обороны и поиска путей к миру. Она также подчеркнула важность дальнейшего дипломатического взаимодействия между США и европейскими государствами.

"Норвегия и Финляндия присоединились к встрече по просьбе Украины. Это связано с тесным сотрудничеством наших стран с Украиной, а также с тем, что у нас есть общая граница с Россией. Мы решительно поддерживаем оборону Украины и усилия по достижению мира", — отметила посол.

Читайте также:

По словам Гуйтфельдт, сотрудничество между американской и европейской сторонами должно продолжаться. Она выразила надежду, что переговоры будут способствовать дальнейшему взаимодействию партнеров, в частности в вопросах обеспечения безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября издание Politico сообщило, что США планируют предложить Владимиру Путину провести личные переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом для обсуждения прекращения огня. Передать эту инициативу российской стороне должен специальный посланник США Стив Виткофф во время запланированного визита в РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Осло, в ходе которых украинская делегация и партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины по принципу статьи 5 НАТО. Отдельно участники встречи рассмотрели вопросы, требующие дальнейшего согласования, и обменялись оценками предыдущих переговоров в Майами.

переговоры Норвегия Финляндия Россия мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации