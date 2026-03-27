В Європарламенті відреагували на слова Рубіо про війну в Ірані

Президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр. Фото: АР

Президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр заявила, що США не повинні пов'язувати військову допомогу Україні з подіями на Близькому Сході. За її словами, безпека України не може бути предметом політичного торгу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Валері Гаєр сказала в інтерв'ю Euronews.

Реакція ЄС на заяву Рубіо про війну в Ірані

"Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану — це не наша війна", — наголосила Гаєр.

Таким чином вона відреагувала на заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який припустив, що рівень залученості Вашингтона до мирного процесу в Україні може зменшитися, якщо європейські союзники не підтримають США у протистоянні з Іраном.

Виступаючи напередодні зустрічі G7, Рубіо підкреслив розчарування позицією окремих європейських країн щодо участі в операціях, пов'язаних із Близьким Сходом, зокрема у питанні відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

"Якщо деякі лідери в Європі кажуть, що це не їхня війна, то Україна — теж не війна Америки", — заявив він.

Водночас у Європі та Україні визнають, що для ефективних гарантій безпеки Києву необхідна участь США, зокрема у форматі так званого "бекстопу". Без американської підтримки такі гарантії будуть значно слабшими у стримуванні потенційної агресії з боку Росії.

Гаєр застерегла, що відволікання уваги від війни в Україні стане серйозною стратегічною помилкою.

"Росія — це перша загроза для нас. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Європи", — наголосила вона.

Коментуючи питання Ормузької протоки, через яку транспортується близько 20% світової нафти, вона зазначила, що Європа має діяти насамперед із міркувань власної енергетичної безпеки.

За її словами, нинішня ситуація також підкреслює необхідність зменшення залежності від викопного палива та переходу до більш стійких енергетичних рішень.

Як війна на Близькому Сході впливає на Україну

Як писали Новини.LIVE, 8 березня Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході, безумовно, вплине на підтримку України. Перш за все це відчується у питанні протиповітряної оборони.

Водночас The Washington Post повідомляв, що Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які закуповуються в межах програми PURL за кошти союзників по НАТО.

Також відомо, що за п'ять днів країни Перської затоки і США витратили 800 ракет Patriot. Ця кількість перевищує річне виробництво у Штатах.

Водночас Дональд Трамп заявив, що війна в Україні "не справа США". Він розкритикува союзників за їхню позицію щодо війни в Ірані.