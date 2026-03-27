В Европарламенте отреагировали на слова Рубио о войне в Иране

Президент фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Гайер. Фото: АР

Президент фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Гайер заявила, что США не должны связывать военную помощь Украине с событиями на Ближнем Востоке. По ее словам, безопасность Украины не может быть предметом политического торга.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Валери Гайер сказала в интервью Euronews.

Реакция ЕС на заявление Рубио о войне в Иране

"Украина не является разменной монетой, а война Ирана — это не наша война", — подчеркнула Гайер.

Таким образом она отреагировала на заявления госсекретаря США Марко Рубио, который предположил, что уровень вовлеченности Вашингтона в мирный процесс в Украине может уменьшиться, если европейские союзники не поддержат США в противостоянии с Ираном.

Выступая накануне встречи G7, Рубио подчеркнул разочарование позицией отдельных европейских стран относительно участия в операциях, связанных с Ближним Востоком, в частности в вопросе восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Читайте также:

"Если некоторые лидеры в Европе говорят, что это не их война, то Украина — тоже не война Америки", — заявил он.

В то же время в Европе и Украине признают, что для эффективных гарантий безопасности Киеву необходимо участие США, в частности в формате так называемого "бэкстопа". Без американской поддержки такие гарантии будут значительно слабее в сдерживании потенциальной агрессии со стороны России.

Гайер предостерегла, что отвлечение внимания от войны в Украине станет серьезной стратегической ошибкой.

"Россия — это первая угроза для нас. Поддержка Украины остается ключевым приоритетом Европы", — подчеркнула она.

Комментируя вопрос Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% мировой нефти, она отметила, что Европа должна действовать прежде всего из соображений собственной энергетической безопасности.

По ее словам, нынешняя ситуация также подчеркивает необходимость уменьшения зависимости от ископаемого топлива и перехода к более устойчивым энергетическим решениям.

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

Как писали Новини.LIVE, 8 марта Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке, безусловно, повлияет на поддержку Украины. Прежде всего это почувствуется в вопросе противовоздушной обороны.

В то же время The Washington Post сообщал, что Пентагон может перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, которые закупаются в рамках программы PURL за средства союзников по НАТО.

Также известно, что за пять дней страны Персидского залива и США потратили 800 ракет Patriot. Это количество превышает годовое производство в Штатах.

В то же время Дональд Трамп заявил, что война в Украине "не дело США". Он раскритиковал союзников за их позицию по войне в Иране.