Україна та Німеччина підписали угоду про обмін даними в обороні

Україна та Німеччина домовилися про оперативний обмін оборонними даними. Фото: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України та оборонне відомство Німеччини підписали меморандум про стратегічну співпрацю, що передбачає оперативний обмін оборонними даними. Цей крок дозволить суттєво прискорити взаємодію між країнами та посилити стійкість Збройних сил України проти зовнішніх загроз.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Новий рівень безпекового партнерства

Підписання документа відбулося сьогодні, 14 квітня 2026 року, у межах розширення військово-технічної допомоги з боку Берліна. Основна мета меморандуму — створення захищених каналів для передачі критично важливої інформації, яка стосується логістики, технічних характеристик озброєння та спільних розробок у сфері оборонних технологій.

Згідно з положеннями документа, сторони планують не лише обмінюватися вже наявним досвідом, а й впроваджувати спільні аналітичні центри для моніторингу безпекової ситуації в Європі. Це дозволить обом державам ефективніше реагувати на гібридні загрози та кібератаки, які стали невід’ємною частиною сучасної війни.

Цифровізація оборонного сектору

Особливу увагу в меморандумі приділено цифровій трансформації. Україна, яка має унікальний досвід використання ІТ-рішень на полі бою, готова ділитися напрацюваннями з німецькими партнерами. Водночас Німеччина забезпечить доступ до своїх передових систем управління та стандартів захисту даних, що використовуються в межах НАТО.

Ключові напрямки обміну даними:

протоколи кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури;

дані про ефективність роботи західних зразків ППО та бронетехніки;

спільне проектування систем управління боєм на основі штучного інтелекту;

стандартизація документації для швидкого ремонту німецької техніки в Україні.

Військова підтримка з боку Німеччини

Німеччина залишається одним із найбільших донорів військової допомоги для України серед країн ЄС. Окрім передачі систем Patriot, IRIS-T та танків Leopard, Берлін активно фінансує навчання українських військових на своїй території та сприяє розбудові спільних оборонних підприємств.

Експерти зазначають, що підписання цього меморандуму є логічним продовженням інтеграції України до європейської безпекової архітектури. Обмін даними дозволить німецькому ВПК швидше модернізувати свою зброю, спираючись на реальний бойовий досвід ЗСУ, а Україні — отримувати ще більш точну та своєчасну підтримку від союзників.

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, Президент України Володимир Зеленський виконав офіційний робочий візит до Німеччини. Ключовою подією поїздки були переговори з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем та участь обох лідерів у великому засіданні міжурядових консультацій.

Під час візиту до Німеччини 14 квітня Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом, які завершилися укладанням десяти нових безпекових та економічних угод. Окрім офіційної частини, глави держав відвідали виставку українських дронів, де оцінили передові технологічні розробки вітчизняного ВПК.