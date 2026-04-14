Украина и Германия подписали соглашение об обмене данными в обороне

Украина и Германия подписали соглашение об обмене данными в обороне

Дата публикации 14 апреля 2026 20:35
Украина и Германия подписали соглашение об обмене данными в обороне
Украина и Германия договорились об оперативном обмене оборонными данными. Фото: пресс-служба Минобороны

Министерство обороны Украины и оборонное ведомство Германии подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий оперативный обмен оборонными данными. Этот шаг позволит существенно ускорить взаимодействие между странами и усилить устойчивость Вооруженных сил Украины против внешних угроз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Новый уровень партнерства в сфере безопасности

Подписание документа состоялось сегодня, 14 апреля 2026 года, в рамках расширения военно-технической помощи со стороны Берлина. Основная цель меморандума — создание защищенных каналов для передачи критически важной информации, которая касается логистики, технических характеристик вооружения и совместных разработок в сфере оборонных технологий.

Согласно положениям документа, стороны планируют не только обмениваться уже имеющимся опытом, но и внедрять совместные аналитические центры для мониторинга ситуации с безопасностью в Европе. Это позволит обоим государствам эффективнее реагировать на гибридные угрозы и кибератаки, которые стали неотъемлемой частью современной войны.

Цифровизация оборонного сектора

Особое внимание в меморандуме уделено цифровой трансформации. Украина, которая имеет уникальный опыт использования ІТ-решений на поле боя, готова делиться наработками с немецкими партнерами. В то же время Германия обеспечит доступ к своим передовым системам управления и стандартам защиты данных, используемых в рамках НАТО.

Ключевые направления обмена данными:

  • протоколы киберзащиты объектов критической инфраструктуры;

  • данные об эффективности работы западных образцов ПВО и бронетехники;

  • совместное проектирование систем управления боем на основе искусственного интеллекта;

  • стандартизация документации для быстрого ремонта немецкой техники в Украине.

Военная поддержка со стороны Германии

Германия остается одним из крупнейших доноров военной помощи для Украины среди стран ЕС. Кроме передачи систем Patriot, IRIS-T и танков Leopard, Берлин активно финансирует обучение украинских военных на своей территории и способствует развитию совместных оборонных предприятий.

Эксперты отмечают, что подписание этого меморандума является логическим продолжением интеграции Украины в европейскую архитектуру безопасности. Обмен данными позволит немецкому ВПК быстрее модернизировать свое оружие, опираясь на реальный боевой опыт ВСУ, а Украине - получать еще более точную и своевременную поддержку от союзников.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский выполнил официальный рабочий визит в Германию. Ключевым событием поездки были переговоры с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем и участие обоих лидеров в большом заседании межправительственных консультаций.

Во время визита в Германию 14 апреля Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцом, которые завершились заключением десяти новых соглашений по безопасности и экономических соглашений. Кроме официальной части, главы государств посетили выставку украинских дронов, где оценили передовые технологические разработки отечественного ВПК.

Минобороны война в Украине меморандум
Татьяна Пономаренко - редактор ленты новостей
Автор:
Татьяна Пономаренко
