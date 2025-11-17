Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ВРУ звільнять двох міністрів щодо корупції в енергетиці

У ВРУ звільнять двох міністрів щодо корупції в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 14:21
Оновлено: 14:54
Рада завтра голосуватиме за звільнення Гринчук і Галущенка
Голосування у ВР. Фото: Верховна Рада України

Питання звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та ексміністра юстиції Германа Галущенка стоїть першим у порядку денному завтрашнього пленарного засідання Верховної Ради. На це рішення, ймовірно, вистачить голосів.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" та народна депутатка Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Гринчук та Галущенко можуть звільнити уже завтра

Олена Шуляк підкреслила, що жодної кандидатури на заміщення посад наразі не внесено до порядку денного.

"Завтра перший день, коли буде на цьому тижні працювати Верховна Рада в сесійній залі. Я думаю, що першими питаннями будуть стояти питання стосовно звільнення і пані Гринчук, і пана Галущенка. Я впевнена, що буде достатньо голосів за таке звільнення", — сказала нардепка. 

Депутатка прогнозує, що тимчасово виконуючих обов’язки на обидві посади призначатиме уряд, а фракція "Слуга народу" розпочне консультації щодо майбутніх кандидатів. 

"Більше того, парламент зробить свою роботу, він звільнить цих міністрів. І хотілося, щоб урядова команда також подала на звільнення тих людей, які ті ж самі там заступники, можливо, міністра, можливо, ці люди, які очолюють державні підприємства в цих сферах, де були виявлені такі корупційні зловживання, для того, щоб не лише міністри, але й їх команди також позбулися своїх посад", — додала Шуляк. 

Нагадаємо, що звільнення двох топчиновників відбувається на тлі корупційного скандалу, який викрили НАБУ в Енергоатомі. 

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенко

Також Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив звільнення Світлани Гринчук з посади. Уже відомо, хто тимчасово очолить Міністерство енергетики України. Світлана Гринчук подала у відставку

Про своє відсторонення від роботи висловився й Герман Галущенко

Верховна Рада Герман Галущенко звільнення голосування Світлана Гринчук
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації