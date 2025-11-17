Рада завтра голосуватиме за звільнення Гринчук і Галущенка

Голосування у ВР. Фото: Верховна Рада України

Питання звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та ексміністра юстиції Германа Галущенка стоїть першим у порядку денному завтрашнього пленарного засідання Верховної Ради. На це рішення, ймовірно, вистачить голосів.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" та народна депутатка Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гринчук та Галущенко можуть звільнити уже завтра

Олена Шуляк підкреслила, що жодної кандидатури на заміщення посад наразі не внесено до порядку денного.

"Завтра перший день, коли буде на цьому тижні працювати Верховна Рада в сесійній залі. Я думаю, що першими питаннями будуть стояти питання стосовно звільнення і пані Гринчук, і пана Галущенка. Я впевнена, що буде достатньо голосів за таке звільнення", — сказала нардепка.

Депутатка прогнозує, що тимчасово виконуючих обов’язки на обидві посади призначатиме уряд, а фракція "Слуга народу" розпочне консультації щодо майбутніх кандидатів.

"Більше того, парламент зробить свою роботу, він звільнить цих міністрів. І хотілося, щоб урядова команда також подала на звільнення тих людей, які ті ж самі там заступники, можливо, міністра, можливо, ці люди, які очолюють державні підприємства в цих сферах, де були виявлені такі корупційні зловживання, для того, щоб не лише міністри, але й їх команди також позбулися своїх посад", — додала Шуляк.

Нагадаємо, що звільнення двох топчиновників відбувається на тлі корупційного скандалу, який викрили НАБУ в Енергоатомі.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенко.

Також Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив звільнення Світлани Гринчук з посади. Уже відомо, хто тимчасово очолить Міністерство енергетики України. Світлана Гринчук подала у відставку.

Про своє відсторонення від роботи висловився й Герман Галущенко.