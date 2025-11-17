Видео
Главная Новости дня В ВРУ уволят двух министров из-за коррупции в энергетике

В ВРУ уволят двух министров из-за коррупции в энергетике

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 14:21
обновлено: 14:21
Рада завтра будет голосовать за увольнение Гринчук и Галущенко
Голосование в ВР. Фото: Верховная Рада Украины

Вопрос увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко стоит первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания Верховной Рады. На это решение, вероятно, хватит голосов.

Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Гринчук и Галущенко могут уволить уже завтра

Елена Шуляк подчеркнула, что ни одной кандидатуры на замещение должностей пока не внесено в повестку дня.

"Завтра первый день, когда будет на этой неделе работать Верховная Рада в сессионном зале. Я думаю, что первыми вопросами будут стоять вопросы об увольнении и госпожи Гринчук, и господина Галущенко. Я уверена, что будет достаточно голосов за такое увольнение", — сказала нардеп.

Депутат прогнозирует, что временно исполняющих обязанности на обе должности будет назначать правительство, а фракция "Слуга народа" начнет консультации относительно будущих кандидатов.

"Более того, парламент сделает свою работу, он уволит этих министров. И хотелось, чтобы правительственная команда также подала на увольнение тех людей, которые те же самые там заместители, возможно, министра, возможно, эти люди, которые возглавляют государственные предприятия в этих сферах, где были обнаружены такие коррупционные злоупотребления, для того, чтобы не только министры, но и их команды также лишились своих должностей", — добавила Шуляк.

Напомним, что увольнение двух топ-чиновников происходит на фоне коррупционного скандала, который разоблачили НАБУ в Энергоатоме.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Светлану Гринчук и Германа Галущенко.

Также Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил увольнение Светланы Гринчук с должности. Уже известно, кто временно возглавит Министерство энергетики Украины. Светлана Гринчук подала в отставку.

О своем отстранении от работы высказался и Герман Галущенко.

Верховная Рада Герман Галущенко увольнение голосование Светлана Гринчук
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
